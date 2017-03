Opinión 07-03-2017

A propósito de poda -Un árbol, de "El Heraldo", Linares, 5 de julio - 1987-

El siguiente artículo, pertenece a la distinguida pintora y poeta Emma Jauch. Tomado de su columna dominical -que publicaba en Diario “El Heraldo”- bajo el título de A propósito. Y, luego, la respuesta del Alcalde. Ambos textos adquieren actualidad. A propósito de la poda -o mutilación- de una especie arbórea en la ciudad.

Veamos qué dice la columnista:

Hace años cometimos la imprudencia de plantar, frente a nuestra casa, tres árboles. El espacio de esta columna no alcanzaría para relatar todas las vicisitudes pasadas hasta conseguir verlos adultos.

Los cuidados se extendieron incluso a un cuarto árbol, un aromo, que plantara la I. Municipalidad, uno más de las decenas que iban a convertir muchas calles de Linares en esplendoroso jardín a fines de cada invierno, y que manos bárbaras se empeñaron en ir arrancando o quebrando hasta dejar sólo dos o tres sobrevivientes.

Ignorábamos, entonces, que una de esas sabias leyes que se dictan -de vez en cuando- no reconoce sobre estos árboles ninguna tutoría a los entusiastas plantadores particulares. Usted, automáticamente con plantar un árbol en su vereda, deja de ser su dueño. Sigue gozando, eso sí, del verde follaje y de la sombra en el verano, del espectáculo de los brotes en primavera, y si es de hoja caduca, de deslumbrantes dorados en el otoño. Sobre esta parte aún no se han dictado reglamentos, ni siquiera transitorios. Además, en una operación anual llamada poda, personal debidamente autorizado, escala al hombro y machete y tijeras en ristre, arremete contra todos los árboles que encuentra a su paso.

La destrucción, ahora, nos sorprendió al llegar de Concepción, bella ciudad que se enorgullece de sus calles y avenidas arboladas, de tal manera que el impacto ha sido aún mayor. Ya el año pasado tuvimos que ser mudos testigos del estado en que fue dejado un lindo maitén difícilmente cultivado.

Después de haber fracasado en cuatro intentos, sólo el quinto joven maitén logró prender y crecer esplendoroso. Luego de la poda a la que hacíamos referencia, los que se muestran no esplendorosos son unos trágicos muñones, reacios a reponerse de la operación serrucho.

Otra de las tonterías confesables fue la de plantar, en la vereda, un tulipero. ¿Usted los conoce? En primavera y verano, fuera de las hermosas hojas, se llenan de flores idénticas a los tulipanes, de encendido amarillo y verde. Generalmente los transeúntes que pasaban por la calle con la nariz clavada hacia la tierra, rumiando sus problemas, no reparaban en las flores, que así se libraban de ser cortadas. Esto en pretérito, porque ahora, “nuestro” tulipero ha sido cercenado de tal manera que difícilmente volverá a brotar, menos a florecer. Me permito, lector o lectora, invitarle a alcanzar hasta la Calle Arturo Prat 642 y constatar con sus propios ojos lo que ha quedado de un árbol después de la Operación Poda, molestia que ya le estamos agradeciendo. E. J.

Hasta ahí la molestia, de la columnista. No pasan los siete días, y su columna tiene respuesta municipal, en "El Heraldo", 12 de julio de 1987.

Veamos que responde el Alcalde: A propósito de “A propósito de poda”

Reconocemos el estilo elegante, sutil y poético de la Señora Emma Jauch en el artículo que publica El Heraldo en su edición del 5 de julio, bajo las iniciales E.J.

Usando sus dotes literarias, que le han dado un lugar expectable en la letras nacionales, visualiza la arborización de las calles bajo su prisma romántico que reclama para el árbol el derecho de crecer libre, sin trabas, desmelenado y agreste, jamás mancillado por el vandalismo de los podadores.

Lamentamos que los árboles plantados por sus manos y prohijados con cariño frente a su casa, hayan recibido el mismo trato vejatorio que los otros miles de árboles en estirpe que pueblan las calles de Linares. Sentimos, además, no poder protocolizar su título de propiedad sobre ellos, por estar emplazado en un bien nacional de uso público, como son calles y veredas.

El enfoque bastante más prosaico que debemos darle a este problema de la poda, tiene que ver con la mantención y el funcionamiento eficiente de otros bienes, menos espirituales pero necesarios para mejorar y facilitar el quehacer cotidiano del hombre, como el tendido eléctrico, domiciliario, de alumbrado público, los cables telefónicos, la canaletas de aguas lluvias, los desagües, indudablemente feos y antiestéticos, que deben contemporizar con “el verde follaje y los deslumbrantes dorados del otoño”, respetándose mutuamente en el espacio aéreo que ocupan.

El Municipio ha entregado en licitación a una Empresa Privada, la tarea de la poda anual. Es imposible, de donde lo miremos, poder programar que un sencillo y humilde trabajador se detenga ante cada árbol querido y admirado, para hacerle un corte especial. No cuando hay otros 17.000 árboles esperando.

Me temo que ya no podemos hacer nada por el maitén y el tulipero de la señora Emma. Sólo esperar confiados que la naturaleza hará un buen trabajo de recuperación y comprometernos, además, a no permitir que este atentado ecológico se repita, no al menos contra los árboles de su frontis.

Por otra parte, pensamos que habrá muchas personas que respondan a su invitación abierta de alcanzar hasta su casa de Arturo Prat 642, para constatar lo que ha quedado de un árbol después de la operación poda.

Estamos ciertos que ese será un apoyo moral muy valioso y reconfortante. Alcalde de la Comuna.

Nota de la autora: El árbol, después de la poda, ya no existe. El señor Alcalde, como Alcalde, tampoco.

Nota del autor de esta crónica ecológica: el artículo no lleva fotografía, porque el árbol en cuestión, tampoco existe.

Agregamos: la respuesta -matizada con irónicas referencias- no ha solucionado el problema, luego de treinta años, para una situación que es recurrente.



Manuel Quevedo Méndez