Opinión 23-11-2019

A propósito del acuerdo y la asamblea constituyente

Se trata del Acuerdo concluido, en el Parlamento, hace pocos días atrás.

Sobre la valoración negativa del Parlamento y de los Partidos políticos, así como sobre el apoyo a las reivindicaciones surgidas, poco a poco, en las Manifestaciones pacíficas, ya expresé mi opinión en dos documentos anteriores a éste, me remito a ellos.

En el presente, apoyo críticamente este Acuerdo. A pesar de la mala opinión que me merecen las actuaciones y conductas de los Partidos y los Parlamentarios, en general. La importancia del Acuerdo y las razones para sostenerlo, a pesar de sus debilidades, constituyen el núcleo de este artículo.

Para que nos entendamos y nos vayamos conociendo. Soy un ciudadano independiente, pero domiciliado, desde siempre, en el mundo de la Izquierda y la Centroizquierda, no milito, hace varios años, en ningún partido. He participado activamente en los acontecimientos sociales más significativos en la historia de Chile desde 1960: Reforma Agraria iniciada por Frei Montalva, Nacionalización del Cobre, Gobierno Allende, dura prisión durante la Dictadura, Exilio y vuelta a Chile en 1993. Ahora, a mi manera, participo en este periodo de Protesta Social. Desde ese universo manifiesto estas reflexiones.

¡Después de ese recorrido, puedo decir entonces: tengo las manos limpias y no soy marinero de agua dulce! ¡Si hay que luchar luchamos, pero no de cualquier manera, ni a tontas y a locas! Siempre hay mucho que aprender: aprendamos del presente, también del pasado.

1. En cuanto a la forma de concluir el Acuerdo.

Digamos desde la partida que la Nueva Constitución y la Asamblea Constituyente forman parte de las reivindicaciones de la Protesta Social. Es difícil imaginar un Acuerdo de esta naturaleza con amplia participación ciudadana. Si hubiese una vocería reconocida de este movimiento social, podrían haber consultado a dicha representación. Pero esa vocería no existe formalmente y es muy difícil que vaya a existir por el carácter de los Movimientos sociales. Además el Acuerdo se dio en plazos muy breves, su impronta fue la urgencia.

A lo mejor podrían haber consultado a las Organizaciones sociales más representativas y reconocidas, pero éstas tampoco son representativas de lo que genéricamente podría llamarse el Movimiento.

Se ha hablado que hay un principio de coordinación llamado Unidad Social, desconozco la real representatividad de dicha instancia. ¿Representa a los 2 millones o más que desfilamos el 25 de Octubre, por ejemplo? ¿Quién podría sostenerlo? Pero algo deben representar. Sí, podrían haber consultado a algunas, pero también habría sido insuficiente…Pero algún esfuerzo podrían haber hecho, a este propósito. No se hizo, fue un error. Ahora mismo, el Parlamento debe buscar una forma de relación con el Movimiento Social, a lo mejor a través de la entidad antes mencionada. Queda bastante trecho por recorrer aún.

Por otra parte, la traba constitucional para dotarse de una Nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, debía hacerse con amplio apoyo parlamentario. La Reforma de la Constitución actual para que pueda haber Asamblea Constituyente se hace EN EL PARLAMENTO. A menos que se quiera romper la institucionalidad mediante alguna forma de Golpe de Estado. ¿Con qué ropa? ¡No hay 50 maneras de reformar la Constitución, por via Institucional !. El Acuerdo para proceder a la reforma a la Constitución actual se pudo impulsar gracias a la Protesta social: eso es lo destacable. La clase política se vió obligada a llegar a un Acuerdo. Se justifica la sospecha respecto a éste, justamente por el descrédito de quienes lo suscribieron. Pero había y hay un objetivo superior que resguardar.

Yendo al grano de lo que parece ser lo esencial, ahora, después del Acuerdo. Lo que habría que preguntarse es: ¿El Acuerdo logrado sirve o no sirve para dotar a Chile de una Nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, cuyos miembros sean elegidos a 100% por la ciudadanía?

Si en el Plebiscito de entrada se ganan las opciones relacionadas con estos dos puntos, la respuesta debiera ser: SÍ, SIRVE. En eso estamos y espero que ganemos en esos dos puntos desde el inicio.

2. En cuanto al fondo del Acuerdo.

Es indispensable, para que nos entendamos de qué se trata, que sepamos lo esencial desde el inicio. Una Nueva Constitución implica una Negociación sobre ella. Esa Negociación ocurre, según se propone en este caso, durante el periodo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, esa es la instancia de Negociación.

Para eso se elige. Pero para que la Constitución sea aceptada y asumida por la gran mayoría, no se puede acordar cualquier cosa. Eso sería proceder al modo Pinochetista. Hay que buscar los mejores consensos. No se puede hacer tabla rasa de la realidad social, política, económica y militar de Chile. Se puede introducir cambios estructurales pero hay que conocer los límites. Los que no entiendan éso : no entienden cómo funcionan las sociedades democráticas.

Dicho éso, cabe preguntarse: ¿qué se resolvió cuando lo acordado se materialice en una reforma a la Constitución actual? Y en el caso que las dos preguntas pertinentes se ganen en el Plebiscito de Entrada. En esa circunstancia:

• Se abre el paso a una NUEVA CONSTITUCIÓN y SE DEROGA LA CONSTITUCION PINOCHETISTA, cuando la nueva sea promulgada.

• Al mismo tiempo, se abre paso a elaborar esa NUEVA CONSTITUCIÓN mediante una ASAMBLEA o CONVENCIÓN CONSTITUYENTE cuyos miembros sean elegidos, en su totalidad, por la ciudadanía. Hay que esperar el resultado de la elección de los miembros de esa Constituyente, para saber cómo va la mano. Pero esa es la regla elemental de la Democracia. No hay otro camino.

Repetimos, es necesario ganar esos dos puntos en el Plebiscito de Entrada. Si se pierde significa que la ciudadanía, en realidad, no quiere esos cambios. No creo que eso ocurra. ¿Otra vía para obtener los cambios?. No sé cuál podría ser esa otra vía. Más bien creo que esa otra vía no existe. O, sólo existe, en la cabeza de quienes no saben los obstáculos que deben vencer para lograr las cosas por la fuerza, por via no institucional…¿Tienen ropa para éso?: NO. Ni ropa ni apoyo suficiente para vías no democráticas. Ese es el punto.

3. En cuanto a las Debilidades o Vacíos del Acuerdo.

Hay algunos aspectos del Acuerdo cuya solución depende solamente de la voluntad política para resolverlos. Aún hay tiempo suficiente para hacerlo. Es necesario hacerlo para el éxito del Proceso Constituyente, para su legitimidad.

Probablemente el más complicado de solucionar sea el desmedro o situación desventajosa en la que están los o las Independientes para postularse en la elección de miembros de la Asamblea Constituyente. La ley electoral actual los perjudica o los pone en situación desventajosa respecto a los Partidos Políticos. Eso debe ser cambiado. Téngase presente: ¡la mayoría de los manifestantes son INDEPENDIENTES Y LOS PARTIDOS POLITICOS ESTAN DESPRESTIGIADOS AL MÁXIMO !. ESTE NO ES UN PUNTO MENOR. Por cierto, pueden inscribirse personas Independientes, pero no van en igualdad de condiciones. Basta con introducir un artículo en la Ley electoral para cambiar la situación.

El segundo aspecto es que el Quórum exigido para los Acuerdos dentro de la Asamblea Constituyente es muy alto. 2/3 de los miembros en ejercicio es demasiado; 3/5 sería suficiente y razonable.

Sin embargo, el efecto del alto Quórum es que muchos asuntos podrían quedar fuera de la Nueva Constitución, por falta de Quórum. Pero, en tal caso, queda abierta la posibilidad de que esos asuntos los resuelva, más adelante, la Ley en el Parlamento si hubiese la mayoría necesaria para incorporarlos. Si son asuntos sometidos a altos quórums en la actual Constitución, esa barrera desaparece, puesto que la actual Constitución estará derogada en su totalidad. Al menos, ésta es la interpretación de gran parte de los constitucionalistas.

El tercero se relaciona con la composición de la Asamblea Constituyente: se debiera garantizar la participación de Mujeres y de Pueblos originarios.

Finalmente, quiero manifestar que estoy optimista respecto al resultado de este PROCESO CONSTITUYENTE. Siento mucha simpatía por la juventud que está jugando un rol muy significativo, así como repudio de manera total tanto la violencia vandálica como las violaciones a los Derechos Humanos. ¡Debemos seguir presentes y activos pacíficamente! ¡La no violencia es una forma de lucha!





(Pedro Sepúlveda Alarcón,

sociólogo, Ex Consejero Regional)