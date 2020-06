Opinión 03-06-2020

A propósito del aniversario del liceo politécnico



• En sus 74 años tiene una honrosa tradición en la ETP y ha justificado plenamente su creación, iniciativa nacida desde las raíces de la sociedad linarense.

• Es el heredero del Instituto Comercial fundado un 26 de mayo de 1946 y creado como Politécnico el 1° de Enero de 1957. Ocupa su nuevo edificio desde el 20 de abril de 1959. El Presidente Carlos Ibáñez acogió su Proyecto.

• Se creó el “Comité Pro Instituto Politécnico” (1955) con representantes de todas las fuerzas vivas de Linares y representantes del Profesorado, Alumnos y Apoderados y es elegido Presidente el Alcalde e Industrial Ireneo Badilla Fuentes. Lleva su nombre desde 1994.

Con esta Columna retribuiré una gentileza de los Profesores Sres. Rodrigo Valladares y Carlos Fontecilla, que con motivo de este nuevo aniversario del Liceo Politécnico, se acordaron de mi persona invitándome a una audición radial, la cual decliné, por los momentos que vive el país por la pandemia del COViD-19 y por encontrarme alejado de todo, pues los años pasan en vano y pesan.

Tengo muy gratos recuerdos de este importante plantel de Enseñanza Técnico-Profesional, de todo su Personal, Alumnos, Apoderados y Ex - Alumnos, pues durante los 14 años (desde 1985) que tuve el honor de ser su Director fui respaldado en forma positiva. Además tuve una emotiva despedida, expresada de múltiples formas. Mi núcleo familiar, al conocer mi respuesta, expresaron su desacuerdo, lo cual me lleva a renovarles mis agradecimientos a los Sres. Valladares y Fontecilla y contestarles mediante esta Columna, lo que ellos deseaban preguntarme, en la audición radial, por ser una anécdota histórica.





Orígen del Proyecto Politécnico

Durante la Dirección de la Srta. Flora Batarce, fui invitado a una ceremonia donde se depositaron en un baúl y en una cripta, objetos, escritos, útiles, herramientas, etc., los que se desenterraran cuando este Liceo cumpla 100 años. En esta ocasión fui invitado a dar una charla para alumnos y personal, sobre su historia y trayectoria. Allí narré lo que deseaban dichos Profesores para repetirlo por radio. ¡Ahora queda por escrito!

¿Por qué el Presidente Carlos Ibáñez del Campo optó por Linares para este nuevo Proyecto de ETP quedase en Linares, cuando había una importante ciudad del norte del país, que también lo solicitaba y en su Gobierno (1952 – 1958), consideraba solo un Proyecto de esta modalidad?

La respuesta no puede ser obvia, considerando que con ello beneficiaba a su ciudad natal, sin apartarse de su condición de gobernante, buscado la fórmula más ecuánime.

Linares llegó primero

Ya estaba lanzada la idea de crear un Politécnico en Linares y la comunidad estaba organizada y motorizada por el Personal del Instituto Comercial y había un Comité Presidido por el Alcalde Ireneo Badilla Fuentes, que dicho sea de paso, era cercano al Presidente Ibáñez y había su adherente.

¿Cuál fue su ingeniosa salida? El primero que entregue los terrenos apropiados, se queda con este Proyecto.

Ante su respuesta, dada a los nortinos y linarenses, los motivó en tal sentido. En Linares se eligió la “Quinta Zárate” (donde está el Liceo). Para adquirirla se contó con un préstamo otorgado por los prestigiosos comerciantes Abraham Aburman y Rubén Contreras (además Profesor del Comercial) y en un tiempo record ella fue adquirida e inscrita para esta finalidad. Cuando llegó la ciudad nortina, con la escritura de los terrenos, el Presidente Ibáñez, les dijo, los ganó Linares pues llegó primero con el terreno.

¿Cómo se devolvió el préstamo? Se efectuó un gran Rodeo en la Media Luna de “El Almendro”, organizada por este Comité, cuya utilidad permitió pagarlo en su totalidad, quedando un saldo a favor.

El edificio fue construido por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacional para las Especialidades de sus Areas Comercial, Industrial y Técnica Femenina, las que fueron dotadas de modernas maquinarias, equipamientos, herramientas y mobiliarios que se exigían para planteles de esta modalidad. Además dotado de Pabellones para Salas de Clases, Biblioteca, Internado, Gimnasio y amplios Talleres, Estadio para Deportes, Oficinas de Administración y un Pabellón de Viviendas para el Personal Directivo y Departamentos Jefes del Internado y Economato y casa para el Mayordomo.

Movilidad social

Antes de crearse como “Politécnico”, la Enseñanza Técnico Profesional en el país, poseía Escuelas Industriales, Institutos Comerciales, Escuelas Técnico-Femeninas, las Escuelas Agrícolas y Mineras, concitando el interés de las familias, para que sus hijos (as) pudieran acceder a alguna de ellas y obtener un Título y Carrera Profesional, generando un acceso y movilidad social extraordinario y a la vez dotando a las industrias y sectores productivos con técnicos capacitados, mejorando las empresas desde todo punto de vista y las familias de los egresados elevando sus niveles de vida y sociales. Muchos de sus Egresados crearon sus propios emprendimientos.

El nuevo Instituto Politécnico de Linares concentró tres Escuelas, partiendo con las Areas: Comercial (Contadores, Secretariado y Ventas y Publicidad); Industrial (Mecánica Industrial, Electricidad, Construcciones Habitacionales, Estructuras Metálicas) y Técnica Femenina (Vestuario, Atención de Párvulos y Alimentación). Con el tiempo se crearon nuevas Especialidades y se han discontinuado otras según la realidad y exigencias del país, la región y la provincia.

Sus ex - alumnos (que son miles diseminados en todo el país y el extranjero), no olvidan los años en que ellos estudiaron allí y existe un Centro, que todos los años se reúnen en el Liceo para evocar aquellos tiempos de juventud, de lo cual fui testigo durante el período en el cual tuve responsabilidades directivas y según he sabido, esta tradición continúa y espero que ella se mantenga en el tiempo.



Raúl Balboa Ibáñez

Ex - Director



Leyenda de Foto:

Liceo Politécnico construido bajo el Gobierno del Presidente Ibáñez, formando Técnicos de Mando Medio, estuvo abierto a los alumnos de la provincia de Linares y adyacentes a ella.