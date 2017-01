Opinión 20-01-2017

A quien eliges llevar

Si se te plantea el siguiente dilema:

Estás conduciendo tu auto una noche de tempestad espantosa. Está oscuro, vienes bajando desde Los Hualles a Linares, ya es tarde, son las nueve de la noche y tras tuyo a las doce bajará el último autobús, llueve fuerte, el camino un barrial, el clima está borrascoso, al pasar lento por el único refugio peatonal, percibes de reojo que se encuentran tres personas esperando:

1.- Una anciana enferma, envuelta en chales parece por su palidez a punto de morir. En tu cabeza se agrupan como fotografías rápidas, imágenes de tú madre octogenaria.

2. –Está allí, un antiguo amigo que te salvó la vida una vez rescatándote de las olas, en una playa solitaria a los dieciocho años.

3.-Tú antiguo inolvidable gran amor, llevas años buscándole en facebook sin resultados, El/la hombre/mujer perfecto/a.

A cuál de ellos, llevarías en el automóvil, habida cuenta que sólo tienes espacio para un solo pasajero.

Alto, piensa la respuesta antes de seguir leyendo. ¿Lo has pensado? Te cuento que este es un dilema que una vez se utilizó en una entrevista laboral. Quizá podrías llevar a la anciana, porque va a morir y por lo tanto, deberías salvarla primero; o posiblemente podrías llevar al amigo, ya que te salvó la vida una vez y estas ciertamente en deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca más vuelvas a encontrar al deseado(a) amor perfecto de tus sueños.

El aspirante que fue contratado (de entre 300 candidatos) no titubeó al dar su respuesta. Me gusta mucho, y frecuentemente la planteo en esta época de verano en conversaciones playeras con amigos, para ver como razonan ellos ante este lioso misterio valórico.

QUÉ DIJO, simplemente contestó: "Le daría las llaves del coche a mi amigo, y le pediría que llevara a la anciana al hospital, mientras yo me quedaría esperando el autobús con la mujer de mis sueños”.

“Moraleja: Debemos superar las aparentes limitaciones y aprender a pensar creativamente, lo que algunos teóricos denominan pensamiento divergente.

El ejemplo de pizarrón, es el del camión atascado en el paso bajo nivel, los operarios montan tecles, gatos y alzaprimas para elevar 8 centímetros la estructura de hormigón y de ese modo esperan pueda pasar el camión, los ingenieros en estructuras de tránsito hierven ante lo difícil e inadmisible de la maniobra. Un estudiante de básica, bolsón en ristre, dice caballero, ¿Por qué no desinflan los neumáticos unos diez centímetros?, pasan el camión y vuelven a inflar al otro lado .HASTA LA PRÓXIMA