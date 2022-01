Política 28-01-2022

A sala del Senado proyecto que concede amnistía en el marco de estallido social

En condiciones de ser votado en particular por la Sala del Senado quedó el proyecto que concede una amnistía a los detenidos por ciertos delitos en el marco del estallido social. Ello, luego que la Comisión de Constitución del Senado culminara con el estudio y votación de las indicaciones que se presentaron a la iniciativa.

Ahora serán los comités los que definirán la fecha en que se someterá a consideración de la Sala.

Cabe recordar que, en la sesión del martes, la Comisión aprobó lo fundamental de la iniciativa al definir el catálogo de delitos que podrán ser amnistiados, dejando fuera el homicidio frustrado y el maltrato de obra en contra de las policías.

En tanto, en la sesión de este miércoles la instancia estableció por mayoría que los delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, en el marco del estallido o revuelta social podrían ser amnistiados, siempre que los condenados no tengan antecedentes previos similares.

Asimismo, se aprobó con 3 votos a favor y 2 en contra una norma que señala que la amnistía de los delitos no implica la extinción de las acciones civiles que se quieran perseguir.

Otra disposición que se aprobó por mayoría fue la que establece que aquellas personas que están siendo investigadas por delitos que no son sujeto de amnistía en el período establecido por la ley, podrán solicitar al Ministerio Público y al Tribunal de Garantía que se cierren esas investigaciones y que el Ministerio Público tome la decisión de llevarlos a juicio o sobreseerlos. En tal sentido, se plantea que no se puede prolongar más allá de 90 días de promulgada la ley este tipo de investigaciones.