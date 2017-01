Política 20-01-2017

A segundo trámite norma que asegura vacaciones en febrero para las funcionarias de jardines VTF de la JUNJI

Con 32 votos a favor, la Sala respaldó en general y particular el proyecto, iniciado en mensaje, que regula el beneficio que indica para los trabajadores de los establecimientos de educación parvularia administrados en convenio con JUNJI, que cursa su primer trámite.

Ahora, los diputados deberán analizar la propuesta. De ser aprobada, queda en condiciones de convertirse en ley.

El proyecto iniciado en mensaje, consta de un artículo único. Éste señala que:

"Los establecimientos de educación parvularia financiados mediante transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tendrán un receso o suspensión de actividades regulares durante todo el mes de febrero de cada año, incluyendo las actividades de sus trabajadores y trabajadoras, quienes harán uso de su feriado legal durante dicho receso y en lo que exceda a éste gozarán de un permiso especial remunerado.

Este receso también se hará efectivo durante una semana en el mes de julio de cada año, de acuerdo a la resolución que para dichos efectos deba dictar la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Lo anterior, sin perjuicio que durante estos períodos de receso o suspensión de actividades regulares, se implementen en dichos establecimientos programas estivales o invernales específicos, para atender al párvulo, según fuesen las necesidades de la comunidad, con personal contratado especialmente para dichos efectos, lo que será exclusivamente de cargo y costo de sus sostenedores".

La propuesta viene a aclarar este beneficio que fue desconocido por 20 municipios del país. El tema fue establecido en la discusión del erario 2017.

Según el senador del Maule Norte, Andrés Zaldívar, “la glosa que se cita no fue bien interpretada por los alcaldes. Creo que esto saldrá mejor de cómo llegó porque ellas contarán con una norma permanente. Es valioso también porque estas vacaciones no implica terminar con las actividades estivales”.