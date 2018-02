Crónica 14-02-2018

A tener consciencia: Autoridad local llaman a apoyar labores para combatir los incendios que afectan nuestra Provincia

Hasta el momento del cierre los focos estaban siendo controlados, mientras el Gobernador Provincial (s) Marco Villagra apeló a la consciencia y valoró el trabajo realizado por los distintos organismos en su combate.



El Gobernador (S) Marco Villagra, quien este lunes estuvo en el sector El Canelo y el martes en Monte Oscuro, aseguró que ha visto 4 focos activos pero que están siendo combatidos por la Conaf, Onemi y el sistema de protección civil. En este sentido reiteró el llamado a “no sobreexponerse en zonas de incendios, a no subir si no es estrictamente necesario, y a no generar un turismo de incendio para visitar las zonas afectadas por los incendios. Las instituciones están concentradas en combatir el fuego por lo que debemos facilitar que la única preocupación sea precisamente esta y no otra. El llamado a es a la responsabilidad en estos casos”.



Sobre el autor del siniestro en Monte Oscuro que este martes pasó a control de detención, la autoridad comentó: “se le escapó de las manos, la persona fue detenida en situación de confesión. Es así como podemos ver que una situación negligente de alta complejidad puso en riesgo el sector y sus habitantes”.



El último reporte de CONAF señala que en la zona de Los Canelos, Longaví se ha consumido cerca de 126 hectáreas, la zona de Linares poco más de 90 y un tercer foco que fue extinguido en la tarde de este lunes, 2,7 hectáreas.



Vital ha sido la coordinación de todos los organismos para combatir estos incendios y la autoridad se tomó unos minutos para agradecer y valorar la labor de cada uno de los participantes.

“He visto como las instituciones, ya sea CONAF, en un trabajo acucioso, la ONEMI con una coordinación silenciosa, bomberos con toda su experiencia, carabineros apoyando el trabajo de resguardo y seguridad de la población, y los vecinos del sector, colaborando en todo lo necesario para apoyar a las brigadas, se han coordinado para contener este incendio. Hay muchos más que han estado al frente de esta emergencia y para todos ellos vaya el reconocimiento de este gobernador y del Gobierno que ha visto con muy buenos ojos como se han unido para contener esta situación”, dijo el Gobernador (S) Villagra. También hizo una especial mención al Ejército, quienes han ayudado al traslado de bomberos.

Nuevo foco de incendio en la comuna de Parral en el sector de Belén VII. Se informó que se han consumido 35, 7 hectáreas. En el lugar trabajó una brigada terreste de Conaf, bomberos y hasta las 18:00 hrs. de este martes el siniestro estaba controlado, aunque no extinguido.