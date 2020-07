Crónica 07-07-2020

“A toda máquina”: El negocio que se ha potenciado a pesar de los tiempos de pandemia en Linares



A pulso comenzó a reparar máquinas defectuosas donde también aprovechaba de dialogar con sus clientes, lo que fue un elemento clave para poder captar un nicho que hasta entonces no existía en Linares.

Hace un tiempo, Gloria Durán Quintana habilitó en parte de su casa como taller y sala de ventas de máquinas de coser y repuestos.

Con el tiempo y el asesoramiento del Centro de Negocios Sercotec de Linares, que opera la Universidad Santo Tomás Talca, donde participa activamente de las charlas, talleres y seminarios, inició una etapa de acompañamiento que incluyó diferentes aspectos donde también pudo establecer redes de contacto para fortalecer aún más su emprendimiento.

“Han sido un apoyo importante para mi negocio, uno muchas veces tiene las ganas de hacer muchas cosas, pero en el camino nos vamos dando cuenta que hay que ir paso a paso y siempre dispuestos a comenzar nuevamente ya que el fracaso puede estar a la vuelta de la esquina; y es ahí donde aparece el Centro de Negocios que ha estado para apoyarme y avanzar con ideas claras y organizadamente en todo este tiempo”, comenta Gloria, mientras aprovecha de reparar una máquina que llegó con algunos detalles.

En medio de la pandemia, que ha golpeado duro al mundo del emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas, el taller “A toda Máquina”, del cual Gloria es su fundadora y propietaria, ha seguido adelante pese a las dificultades que a veces se han ido presentando.

“Este mes de julio ha comenzado con varias novedades, ya que junto con ser beneficiaria con un subsidio Sercotec del programa Crece Abeja, a fines del año pasado y poder reacondicionar mi espacio de trabajo, recibí la noticia que la marca de máquinas de coser Janome, me pidió ser su representante en Linares. Seremos Servicio Técnico Autorizado y Academia ofreciendo los cursos de uso de las máquinas vendidas por las tiendas, lo que me llega de orgullo y es una nueva responsabilidad que asumo con mucha alegría y agradecida por la confianza que me han entregado”, señala.



A Gloria Durán se le puede contactar a través de su celular en el +56 9 82047466.