Crónica 05-03-2017

A toda máquina INIA Carillanca prepara Expo Riego 2017

Cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero han sido conceptos que en las últimas décadas forman parte de la conversación en el mundo agrícola. De una u otra manera los agricultores asocian estos conceptos a una de las mayores incertidumbres que puede afectar la temporada de producción. Actualmente, la falta de agua para riego se ha transformado en una preocupación no solo en las zonas rurales del norte del país, sino que en la zona centro sur, donde la Región de La Araucanía no es la excepción.





El aforo de los sistemas de riego permite conocer exactamente el volumen de agua que éste entrega.



La Araucanía se encuentra en una situación complicada, lo que puede ser una oportunidad a la apertura de nuevos rubros agrícolas, principalmente fruticultura. Por otro lado, los cultivos que por condiciones naturales eran tradicionalmente regados solo por lluvias estivales, se han visto en la necesidad de incorporar sistemas de riego que permitan asegurar los niveles de rendimiento. De esta forma es posible observar con mayor frecuencia, cómo muchas hectáreas de papas hoy utilizan sistemas de riego por aspersión e incluso riego por goteo. No obstante, el hecho de contar con sistemas de riego presurizados, no asegura por si solo un uso eficiente del agua. La programación de riego (¿cuánto regar? y ¿cuándo regar?) es una tarea fundamental para entregar al cultivo una cantidad de agua exacta en el momento preciso (cuando el cultivo lo requiera).



Este escenario, es vital que agricultores, asesores y/o equipos técnicos sean capacitados y adquieran los conocimientos necesarios para hacer una programación de riego que permita optimizar el uso del recurso hídrico. Desde herramientas sofisticadas hasta las más básicas, todos los actores del sector están llamados a contribuir de buena manera a esta misión.



En este sentido, INIA Carillanca en su misión de transferir conocimientos al mundo agropecuario y comprometidos con esta temática, se encuentra organizando Expo INIA Riego 2017, actividad a desarrollarse el próximo 22 y 23 de marzo y que espera reunir a todos los interesados en este tema. Un evento enmarcado en el Día Mundial del Agua, celebrado cada año el día 22 de marzo.



El encuentro tiene como público objetivo a agricultores e instituciones y empresas dedicadas a proveer tecnologías y soluciones para un óptimo manejo del riego. Durante el evento se abordará distintos aspectos referentes a la temática del agua en la agricultura como escasez hídrica y cambio climático, programación de riego (¿cómo?, ¿cuánto? y ¿cuándo regar?), sistemas de riego tecnificado, instrumentos de apoyo estatal para la inversión en riego, entre otros.



agricultores y profesionales de Traiguén en terreno, conociendo aspectos de riego para el cultivo de papaLos asistentes a Expo INIA Riego 2017 podrán recorrer los módulos demostrativos de riego implementados para los rubros de hortalizas, papa, frutales y viñas. Aquí podrán participar en talleres teórico prácticos dictados por especialistas de INIA a nivel regional y nacional. Así también, podrán recorrer los distintos stands de empresas e instituciones públicas ligadas a la temática del riego.



Los asistentes podrán participar en un seminario donde se mostrará los últimos avances tecnológicos en gestión hídrica. La invitación es inscribirse con antelación y participar en este evento de alto impacto para La Araucanía y completamente gratuito.