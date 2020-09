Social 15-09-2020

A través de la Fonda FOSIS, nueva plataforma virtual de ventas. De manera on line maulinos comercializan productos típicos y tradicionales para festejar este “18”



Hasta el 20 de septiembre estará habilitada la gran Fonda FOSIS, nueva vitrina en la que pequeños emprendedores de artesanía tradicional chilena tienen un imperdible espacio en el mundo digital que les abre una ventana a la venta online, estimulando y potenciando sus negocios y las ventas en época de crisis.

Con un solo click, ingresando a través del banner principal de www.fosis.gob.cl o accediendo directamente a www.fonda.fosis.cl los visitantes podrán acceder para conocer y adquirir diversos productos típicos ideales para aprovechar y sorprender en estas Fiestas Patrias, aprovechando además interesantes ofertas o promociones con despacho a todo Chile, aunque algunos sólo lo realizan a nivel local.

“La crisis sanitaria que hoy vive el país ha afectado especialmente a los pequeños emprendedores, quienes no pueden vender sus productos, por lo que muchos no están generando ingresos. En el caso de la Región del Maule procuramos incorporar exclusivamente a emprendedores que desarrollan oficios tradicionales, considerando que para ellos septiembre es el mes con más ventas en el año, pero dado la pandemia no sería así y ahora la Fonda FOSIS se convierte en una gran oportunidad para tener una nueva vitrina y poder comercializar. Tenemos más de una decena de representantes (ver recuadro) de diversas comunas maulinas y que a su vez tienen buen manejo de sus redes sociales, por lo que esperamos les vaya excelente tal como ocurrió con la reciente feria virtual Cyber FOSIS”, explica el Director Regional del organismo, Alejandro Muñoz.

En paralelo, la Fonda FOSIS contará con una variada gama de actividades a distancia, como clases de cueca por Facebook Live o tutoriales para hacer remolinos o recetas de empanadas. La idea es apoyar a que todos puedan “fondearse en casa” con actividades entretenidas a distancia.