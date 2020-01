Social 23-01-2020

A través de la Telerehabilitación Teletón beneficiará a 24 pacientes de Constitución con rehabilitación a distancia

El programa fue firmado gracias al apoyo de la Municipalidad de Constitución y comenzará a funcionar en marzo.



“Teletón en tu comuna” es el nombre del proyecto que beneficiará a alrededor de 30 niños y jóvenes pacientes de Teletón y que viven en Constitución. El programa de telerehabilitación, que se llevará a cabo gracias a un convenio firmado con la municipalidad de Constitución, consiste en terapias a distancia que se realizarán en la sala de estimulación del Hospital de Constitución y supervisadas desde el Instituto Teletón de Talca.



“Para Teletón significa llegar a una zona que había estado considerada desde que comenzamos el proyecto “Teletón en tu comuna”. Hablamos de una comuna muy alejada, del Instituto de Talca y que además necesita apoyo tras las diferentes catástrofes naturales con las que se ha visto afectada en el último tiempo”, aseguró Rodrigo Cubillos, coordinador nacional Unidad de Tecnología Asistiva.



Hay que considerar que hasta ahora, los 69 pacientes que viven en Constitución deben viajar alrededor de 2 horas para llegar a las terapias de rehabilitación en el Instituto de Talca.



“Valoro, agradezco y estoy feliz de haber podido firmar el convenio con Teletón que nos va a permitir tener la rehabilitación cada vez más cerca. Es un paso importante que nos obliga a seguir avanzando en nuestro compromiso por apoyar y trabajar por la inclusión junto a las personas con discapacidad. Ojalá que estas iniciativas nos mantengan siempre conscientes de lo que significa Teletón, no olvidarnos de que las personas con discapacidad necesitan de nuestro apoyo todos los días”, recalcó Carlos Valenzuela, alcalde de Constitución.



Este convenio es el segundo que se firma en la Región del Maule (primero fue Cauquenes) y el número 25 de nuestro país y a beneficiando a más de 500 pacientes sólo en 2019. El programa que fue firmado esta semana, asistieron profesionales del Instituto Teletón de Santiago, a cargo Rodrigo Cubillos, coordinador nacional de la Unidad Tecnología Asistiva.



“Teletón en tu comuna” consiste en un espacio de rehabilitación virtual que se instala en centros de rehabilitación o de salud ubicados en comunas distantes de los Institutos Teletón, pero cercanos a los hogares de los usuarios. La plataforma funciona a través de sensores de movimiento asociados a un software que entrega una pauta de ejercicios referente a los objetivos terapéuticos planteados, para que los usuarios de Teletón puedan continuar sus tratamientos sin trasladarse largas distancias.



El programa de “Teletón en tu comuna” es muy importante para nosotros, porque además de complementar el trabajo terapéutico del Instituto, permitirá que los pacientes no pierdan clases, no se vean afectadas sus rutinas diarias ni las de sus familias”, aseguró Juan Claudio López, Director del Instituto Teletón Talca.