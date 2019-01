Política 16-01-2019

A través de un proyecto de ley Diputado Rentería propondrá entregarle beneficios especiales a dirigentes comunitarios

Parlamentario gremialista indicó que “es de toda justicia que se reconozca de alguna manera su labor ad honores y que no tengan trabas en sus trabajos para cumplir su rol dirigencial en diversas organizaciones comunitarias.





Tras reunirse con diversos dirigentes comunitarios de la región del Maule, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, señaló estar convencido que es momento de poder mejorarle las condiciones “en diversas áreas, como tener fuero o permisos especiales de parte de sus empleadores, para que puedan cumplir con su labor como directivos de Juntas de Vecinos, Clubes de Adultos Mayores o en sus respectivas Uniones Comunales”.



Estas declaraciones las entregó tras reunirse con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Longaví, donde además estuvo presente el concejal Lisandro Villalobos, donde se le expuso al legislador una serie de inquietudes para poder llevar adelante el trabajo ad honorem que significa ser dirigente comunitario.



Rentería, que además fue concejal (2000 a 2008) y alcalde de Linares (2008 a 2016), dijo estar consciente y muy contento “con el trabajo y la voluntad que tienen los dirigentes para mejorarle las condiciones no sólo a la UNCO de Longaví, sino también para dirigentes del Adulto Mayor, clubes deportivos, centros de madres, etc. Ellos entregan su vida, tiempo, recursos en pos de sus comunidades y que nunca tienen reconocimiento que se merecen”.



En esa misma línea, el parlamentario subrayó que se hace necesario discutir a través de un proyecto de ley el entregarle a los dirigentes comunitarios y sociales "fuero para que la empresa donde están trabajando, les dé los permisos necesarios y no buscar a alguien que los reemplace y que tal vez no tiene los conocimientos necesarios para desempeñar una u otra labor”.



Por su parte, la presidenta de la UNCO de Longaví, Adriana Sepúlveda, comentó que su mayor preocupación “es tener la posibilidad que tengamos ese permiso no estar complicados con nuestros trabajos. Ese es un tema que nos falla a muchos dirigentes, con respecto al permiso del empleador para nuestras reuniones. Ese sería un sueño para nosotros, que siempre queremos hacer muchas cosas por nuestra gente y por nosotros también”.



En tanto, el concejal Villalobos, que junto con agradecer la presencia de Rentería en la reunión, afirmó que el trabajo del dirigente social “es ingrato y por eso le hemos planteado al diputado estos temas y otras necesidades, y explorar algunos beneficios que se pudieran dar a los dirigentes comunitarios, generar un proyecto de ley donde el dirigente pueda tener salud gratis, fuero laboral y otras cosas más”.