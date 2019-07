Policial 10-07-2019

A tres meses de la ley 21.057: Fiscalía cuenta con 59 entrevistadores, 10 instructores y 16 salas de entrevista

A sólo tres meses de que entre vigencia la Ley 21.057 sobre Entrevista Investigativa Videograbada en las seis regiones que forman parte de la primera etapa de implementación, el Ministerio Público alista sus distintas áreas para enfrentar con éxito el inicio de esta nueva y trascendental reforma, a través de la habilitación de 16 salas especiales, la generación de 59 entrevistadores, 6 instructores regionales y 4 nacionales.

La ley, tiene por objetivo evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que deben enfrentar un proceso penal cuando hayan sido víctimas de alguno de los 16 delitos que ella contempla. La gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Erika Maira, explica que esta ley “permitirá que los niños, niñas y adolescentes víctimas de dichos delitos puedan participar en el proceso penal en condiciones de igualdad sustantiva, es decir, la ley crea condiciones para que ellos participen en diligencias de investigación y presten su declaración judicial haciéndose cargo de sus especiales características y no como si fueran adultos, porque no lo son; en este sentido esta ley adecua el proceso penal a los NNA y de esta forma les genera una posibilidad de acceso igualitario a la justica y no revictimización”.

La Ley 21.057 comenzará a regir este 3 de octubre en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes.

La ley dispone que la diligencia de entrevista investigativa videograbada con niños, niñas o adolescentes sólo puede realizarse en una sala de entrevista especialmente diseñada para ello. Por esta razón, en las fiscalías pertenecientes a la primera etapa se habilitaron 16 salas de entrevistas que cumplen con los estándares legales necesarios para realizar este tipo de diligencia. 2 de ellas, están en el Maule, una en Linares.