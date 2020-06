Social 27-06-2020

A tres meses del coronavirus: ¿Cómo mantener la productividad sin afectar nuestra salud mental?



Mantenerse productivo en el teletrabajo, semana tras semana, se ha vuelto uno de los principales desafíos de la cuarentena. Revisa estos consejos para saber si estás llevando bien el encierro sin dejar de lado tu salud mental.

El agotamiento y la fatiga del encierro comenzaron a pasarnos la cuenta, afectando la concentración y posiblemente tu rendimiento. Dado que la situación sanitaria aún está lejos de solucionarse, mantener la productividad en el trabajo realizando tareas desde el hogar puede estar siendo más complejo.

“Todos y todas hemos experimentado un vaivén de emociones, donde la ansiedad ha sido la más recurrente de este contexto de incertidumbre que implica atravesar todo lo relacionado con el COVID-19, y los efectos que dejará esta pandemia en el futuro próximo”, explica Ignacio Puebla, Jefe del Departamento de Cultura de Seguridad de Mutual de Seguridad.

Dado que la situación sanitaria aún está lejos de finalizar, surgen inquietudes en cuanto a la mejor forma de mantenerse estables y productivos cuando se está trabajando desde el hogar.

Nuestra gestión emocional en tiempos de crisis es uno de los principales factores que pueden influir en el rendimiento. Aunque el mayor impacto del confinamiento puede percibirse más fuertemente al inicio, cuando hay un cambio más radical en nuestras vidas, las estrategias que usamos para adaptarnos a las nuevas condiciones pueden no estar siendo las más correctas.

“Este déficit en las herramientas de gestión puede derivar en trastornos del espectro de la ansiedad, depresión, estrés prolongado que nos lleve al agotamiento, problemas de sueño, apatía y todo un largo etcétera de problemas psicológicos que son posibles de afrontar si tomamos conciencia de ello, y adoptamos medidas que podemos integrar en nuestra rutina diaria”, destaca Puebla, quien además nos entrega una serie de consejos que te invitamos a considerar:

I. Para ser eficiente y productivo

● Organízate aunque estemos en casa, esto no sólo te dará orden, sino que te ayudará a separar tu vida laboral del tiempo de descanso.

● Crea una agenda para cada día, con los objetivos y las tareas a realizar para maximizar tus horarios y tener una idea de cuánto tiempo invertirás en cada actividad.

● Agrupa todas tus reuniones para que no interrumpan continuamente tu flujo de trabajo, y puedas disfrutar de cierta continuidad en tus tareas.

● Comunícate con tus equipos aunque a veces parezca innecesario o molesto, siempre va a ser mejor activar las cámaras y hablar mirándose a los ojos al momento de tener una videollamada con el equipo.

II. Descansa: es una orden

● Para rendir más, hay que descansar con frecuencia. No hacerlo puede ser contraproducente con el tiempo. Tomate un pequeño descanso para meditar o hacer alguna actividad agradable como leer, escuchar música o tomarte un café. No olvides: dormir bien, comer sano y hacer ejercicio.

● Cuando acabe el día, piensa en lo que has hecho y de qué cosas puedes sentirte orgulloso u orgullosa, así aumentará tu motivación para el día siguiente. Y regálate un buen momento. Reserva eso que te gusta tanto para el final: un bombón, una ducha caliente, poner música tranquila y relajada, leer esa novela que te tiene enganchado, o ver un capítulo de la serie que te gusta.

● Descansar por demasiadas horas también es un problema, no lo confundas con no hacer nada: quedarse tumbado e inactivo durante muchos días facilita entrar en un círculo vicioso de apatía y desánimo, antecedentes de la depresión. Considera el descanso como una actividad más que debes realizar.