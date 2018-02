Opinión 18-02-2018

A tres voces: Óscar Guzmán Castillo -Óscar Guzmán González; Óscar Guzmán Mancilla-

Tras décadas en Radio Cooperativa; con un periodismo contestatario y valiente de los históricos del micrófono Sergio Campos y Manola Robles… allí estaba Óscar Hernán Guzmán Castillo; a quien escuchábamos en “El diario de Cooperativa”…está llamando!!!

Otros tiempos, sin duda, cuando algunos años antes, también oíamos a su padre, en Radio Soberanía, con “Vistazos”, programa que en 1958, salió al aire -por primera vez- en CC 152 de Linares. El creador, periodista Oscar Guzmán González -regidor y funcionario del Hospital Base- cuando presentaba las noticias -resumen semanal- en un estilo humorístico, marcando un sello en la entrega informativa dominical, a las 11:00 de la mañana.

Hoy reconocemos -tarde, pero merecidamente-, a Óscar “Nano” Guzmán; quien con su trabajo es un reflejo de su padre. No en vano recibió el premio “Ramón Palma” a la trayectoria periodística, de manos del presidente del Senado y de Aldo Schiappacasse, por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Galardón que lo incorpora a la galería ilustre del periodismo, como Julio Martínez, Sergio Livingstone, Edgardo Marín (amigo personal), entre otros.

Un periodista de terreno; grabadora en mano -como dice él- porque el deporte nunca lo ha dejado. En ese contexto estuvo en UCV Televisión, El Mercurio, Radio Agricultura, al “Aire Libre”, en Cooperativa y actualmente oficia de comentarista en el panel deportivo de Radio Santiago. El año 2012 le hicieron un homenaje en el aula magna, de la Universidad de Chile, por su trayectoria, pero ahora en el ámbito de la crónica y periodismo en terreno.

Su hijo Óscar, recuerda un viaje en auto a El Tabo, con su padre. A la altura de Melipilla. Óscar hijo que conducía, algo incómodo, porque a su lado “una grabadora enorme y un micrófono”, cerca de los cambios: -¡Papá, por favor vamos de vacaciones..., suelta esa w… por un minuto!

Óscar padre responde: -“¡Hijo, soy periodista! ¿Qué pasa si aterriza un ovni, llegando a San Antonio? ¡Tengo que estar ahí! Hay que estar en todas con la grabadora. ¡Soy de verdad!”. Reflejo de la pasión por su trabajo.

El momento periodístico que le ha marcado, trasciende lo deportivo: Plebiscito del 88, que marcó un antes y un después, en su trabajo. Radio Cooperativa se la jugó con una cobertura total. Único medio con credibilidad para la ciudadanía y en ese tenor “puso toda la carne a la parrilla” para informar con datos y resultados reales.

En los ochenta le tocó cubrir el título de campeón de los mini moscas en México, entre Alí Gálvez e Isidro Pérez. En Chile se vivía la reminiscencia de ¡¡Pega, Martín, Pega!! Una semana en Ciudad de México y siempre se acuerda que al tercer día de preparación le preguntó, “grabadora en mano”: -Alí, ¿cómo te encuentras? Como respuesta recibió tres veloces cortitos en el mentón. Y le dijo: “¿cómo me ves, cómo me ves?”

La cobertura, de Juan Pablo II en Cuba, otro tremendo acontecimiento. Histórico para los cubanos y para el mundo, por todo lo que significa la isla en lo particular. Y la cobertura de los Juegos Olímpicos, en Barcelona. Periodistas de todo el mundo presentes. A la luz de los hechos, claramente lo suyo: el periodismo informativo.

Actualmente, se acuesta temprano, luego de haber leído las noticias vía internet. Lo primero que lee es El Heraldo online y todo lo que tiene que ver con su amado Linares. Se levanta temprano, para leer los diarios; y haciendo zaping radial. No se ha desconectado del periodismo.

Algo más, de recuerdos de Oscar “Nano” Guzmán y su hijo, quien nos dice: “Copa América, Chile, 1991”: “Mi papá me llama a Linares -plenas vacaciones de invierno- me dice: -“Hijo, ya que vienes la próxima semana, iremos al Nacional”. Tal fue mi suerte: Semifinal entre Chile y Argentina. En el palco, en pocos minutos, conocí a Pedro Carcuro y Sergio Livingstone, quienes saludaron a mi papá. Luego nos consiguieron dos butacas, quedando al lado de Julito Martínez, y vimos el partido entre los grandes del periodismo deportivo.

Una experiencia inolvidable. El inicio de un hermoso recorrido de conocimiento de mi padre; que nunca me imaginé. Cuando ingresé a la universidad, en la facultad de derecho, con profesores connotados y de trayectoria jurídica como política, a todos les llamó la atención mi nombre y me consultaban si tenía algo que ver con el periodista de Cooperativa. Mi respuesta, orgullosa: -¡”Sí, es mi papá”! Llévale mis saludos y mis respetos. Óscar hijo, se emociona al saber que su padre hizo un buen trabajo como periodista, y en momentos difíciles. Y agrega: “luego de años en la universidad, aprendí a conocer más de mi padre y saber que era un hombre tan reconocido por su labor periodística.

Supo lo que vivió, y lo que representó, en un país tan crítico y difícil de esos años. “Desde el fondo de mi corazón, sentí que la vida me había regalado -a través de mi padre- esos momentos tan valiosos para un hijo”.

Y continúa: “Por una lado, un comunicador letrado, valiente y reconocido -muchas veces, incluso, corrió peligro su vida para informar- y por otro, de una sencillez y humildad propias de un padre generoso”.

La lógica decía que debí seguir a mi abuelo y a mi padre, pero fue mi padre quien me dijo: “¡Estudia lo que quieras, menos periodismo!” Un mensaje muy claro, porque esa carrera, como él la vivió, consume la vida familiar.

Para mi papá, el referente fue mi abuelo. Su vida es casi un espejo de lo que viví yo. Mi papá era súper “cabezón” en el colegio, al punto que mi abuelo, tampoco quiso que su hijo estudiara periodismo; prácticamente lo obligó a que estudiara economía en la Universidad de Chile, cuando los postulantes eran de excelencia.

Su deseo y vocación fueron más allá. Empezó relatando partidos de Líster Rossel. Vieron su talento y empezaron “las grúas”. La primera, Radio La Discusión, de Chillán, luego Radio Soberanía, de Linares. Así comenzó todo. Mi papá fue titulado de periodista en la Universidad de Santiago, de la cual también fue profesor tiempo después.

Desde su jubilación de la radio, se ha acercado mucho a Dios. Va, sagradamente, a misa dominical, en compañía de mi abuelo (en una fotografía que guarda, como el más preciado tesoro).

Estas líneas son parte de la historia de una generación de comunicadores, que dieron sangre, sudor y lágrimas por servir y llegar a los que no podían escuchar; de la cual, Óscar “Nano” Guzmán Castillo fue parte; hoy, disfrutando el merecido descanso y de sus nietos Josefina (5) y José Tomás (3) Guzmán Zamora.

Cómplice de estas líneas, que nacen de un contacto con Luis Yáñez -chileno, linarense, radicado en Canadá-, es Óscar Guzmán Mancilla, ex alumno, gran deportista y hoy, ligado al servicio público como abogado; me indica que recordando algunas de las vivencias paternas, le ha permitido acercarse más a su padre. En mi caso, transitar por las voces de Óscar Guzmán González, Óscar Guzmán Castillo y Óscar Guzmán Mancilla...un privilegio y un orgullo, haber compartido con tres grandes de mi ciudad. (Fotografías: Créditos de Luis Yáñez y Óscar Guzmán Mancilla)



Manuel Quevedo Méndez