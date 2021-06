Social 04-06-2021

A un paso de ser ley: Cámara despachó al Senado despachó proyecto que incorpora alimentación saludable y vegana en menú Junaeb



- La iniciativa apunta a realizar cambios de alimentación en los menús que ofrece Junaeb. Al no ser objeto de indicaciones, pasó a su segundo trámite legislativo en el Senado. “Este proyecto plantea las transformaciones que debe tener la alimentación”, expresó Cristina Girardi.

La Cámara de Diputados y Diputadas despachó al Senado por 135 a favor y cinco abstenciones, el proyecto de ley incorpora y promueve criterios de alimentación escolar saludable en Junaeb y el respeto a las preferencias de los beneficiarios por la alimentación vegana o vegetariana al menú escolar que ofrece la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

“Frente a la coyuntura este tema no es muy relevante para algunos, pero en este proyecto está en juego la salud de los niños de Chile. El Estado tiene que hacerse cargo de su alimentación y lo que estamos entregando hoy día no es lo adecuado. Este proyecto de ley plantea las transformaciones que debe tener la alimentación y por lo tanto, el rol del Estado en la materia”, sostuvo Cristina Girardi, una de las autoras de la iniciativa.

El proyecto apunta realizar cambios en los programas de alimentación ofrecidos por Junaeb en los establecimientos educacionales, con la finalidad de incorporar criterios de alimentación más saludables, considerando trastornos alimenticios, reconocimiento de la alimentación vegana y vegetariana en los programas de alimentación. Además, promueve el desarrollo de huertos escolares, alimenticios y que la alimentación sea parte integral del desarrollo de los niños y niñas, entre otros aspectos.

A su vez, establece que las empresas proveedoras o el prestador del servicio de alimentación con contrato vigente, deberán adecuar el suministro para el programa de alimentación en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

“Esta ley la hicimos debidos que estamos cansados de las denuncias que el Estado no haga nada. La idea es poner como imperativo legal que la alimentación sea saludable, adecuada, en función de lo que requieren los niños y no las empresas. Chile se organiza en función de los requerimientos del poder económico, no de la salud de la población o de las necesidades de los niños”, expresó Girardi.

Cabe consignar que la moción parlamentaria surgió desde los proyectos refundidos de los diputados Cristina Girardi (PPD) y Juan Santana (PS), que buscaban promover otras formas de alimentación en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ahora, al no ser objetivo de indicaciones, deberá ser analizado en su segundo trámite legislativo en el Senado.