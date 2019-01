Crónica 06-01-2019

A un paso de ser ley proyecto que moderniza Sernapesca y fortalece combate a la pesca ilegal

Senado aprobó último informe de cuerpo legislativo presentado por la Cámara Baja



Por 32 votos a favor y 2 en contra, el Senado aprobó el último informe del proyecto de Ley de Modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura que fortalece las facultades y el rol fiscalizador de este Servicio, situándolo a la vanguardia a nivel mundial en materia legislativa y de control para el combate de la pesca ilegal y el cuidado de los recursos marinos. Tras esta instancia, el proyecto queda ad portas de convertirse en ley.



“Esta ley reconoce que la presencia del Sernapesca en la fiscalización para el combate a la pesca ilegal es fundamental y es un rol del Estado”, dijo la Directora Nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, quien valoró que la nueva normativa “moderniza el Sernapesca, nos da más facultades y es un elemento clave para el combate de la pesca ilegal en Chile que es uno de los principales ejes del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera”.



En el marco de esta normativa, el Servicio de Pesca y Acuicultura incorporará a 253 nuevos funcionarios, de los cuales 233 harán labores de certificación de desembarque in situ y otros 20 profesionales fortalecerán las labores de certificación de inocuidad de la pesca y acuicultura de productos de alta importancia para la exportación.



Asimismo incluye el uso de nuevas tecnologías para el combate a la pesca ilegal ysanciones más justas, proporcionales al nivel de impacto en recursos sobreexplotados o en colapso. “Incorpora sanciones más estrictas sobre este tipo de incumplimientos. Eso es relevante porque hace que el Sernapesca elabore un plan de fiscalización con foco en las actividades de mayor riesgo para la sustentabilidad”, precisó Alicia Gallardo.



LEY INNOVADORA



La Directora Nacional de Sernapesca destacó además que esta nueva normativatransparenta y hace pública la información del sistema de posicionadores satelitales de embarcaciones pesqueras - que es obligatorio en Chile y monitoreado por Sernapesca y la Armada –, incluy6endo sanciones de presidio menor a quienes destruyan o alteren esta información.



Otra de los hitos de la normativa es la creación de un registro nacional de proveedores de recursos del mar y la tipificación de delitos que antes no estaban en la ley y que persigue aquellos procesos que suceden post captura en la comercialización, transporte y procesamiento de pesca ilegal, provocando un alto impacto económico y social en los recursos y en la actividad de pesca legal.



Finalmente, esta nueva ley reconoce la pesca de subsistencia, eximiéndola de sanciones. Este tipo de pesca – antes no visibilizada en la ley de pesca - corresponde a pescadores/as, muchos de ellos vinculados a tradiciones ancestrales que no tienen aparejos de pesca, botes a motor y que usan su pesca para subsistencia familiar y lo que sobra lo comercializan de forma limitada.