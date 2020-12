Opinión 24-12-2020

A UN SIGLO DE LA ASUNCIÓN PRESIDENCIAL DE DON ARTURO ALESSANDRI

El 23 de diciembre de 1920, don Arturo Alessandri Palma subió las escalas del Congreso Nacional para recibir las insignias del poder, de manos del mandatario saliente, don Juan Luis Sanfuentes. En un gesto simbólico, los descendientes de don José Manuel Balmaceda le cedieron su banda presidencial para que ser usada por el nuevo magistrado. En ello, algunos vieron un mal augurio.

Desde Linares, y mediante convocatoria en la prensa, varios linarenses concurrieron a Santiago a presenciar la investidura del coterráneo. Se arrendó un carro de ferrocarril, pero como se hace estrecho, se disponen dos más. Van los estudiantes, encabezados por Julio Chacón del Campo, profesores del Liceo de Hombres, obreros, comerciantes. A nadie se excluye y todos viajan democráticamente en los coches que parten a las cinco de la mañana agregados al nocturno.

En Santiago hay gran efervescencia. Las calles aledañas al Congreso están cerradas y custodiadas por piquetes de policías a caballo armados de lanzas. Alessandri espera en su casa de Alameda el momento de dirigirse al hemiciclo. Un carroza de caballos aguarda en el exterior. Cuando asoma, un cerrado aplauso remece el ambiente. Un linarense pide al conductor sacar los caballos para tirar el coche. Éste se opone pero ante la cada más nutrida insistencia, acepta. Don Julio Chacón nos refirió alguna vez que el autor de este gesto habría sido Onofre Lillo.



Niños, hombres de campo, caballeros de tongo y corbata, todos tratan de ser parte de esa hora de gloria política.

A la llegada al Congreso, las tropas están formadas. Alessandri y su comitiva ingresan en medio de una ovación. ¿Tanta esperanza hay?, comenta Arturo Olavarría, quien sería el Secretario de la Presidencia.

En la testera de la mesa de honor del Senado está don Luis Claro Solar, opositor sin ambages de Alessandri, pero saluda cordialmente al nuevo magistrado. Le ciñe la banda y las piochas representativas, pero la estrella esmaltada (falsamente atribuida a O’Higgins) se enreda en las esquinas de bronce de la mesa y cae al piso. Don Luis Claro se apresura a recogerla y la restituye a su lugar. Supersticioso por naturaleza, don Arturo murmura: “Mala señal, se me quiere escapar el poder”.

Hechos los juramentos, firmadas las actas, el flamante Presidente de Chile sale al exterior, donde brilla el fuerte sol de diciembre. Mujeres del pueblo rezan junto a las rejas del Congreso.

La llegada a la Moneda es de nuevo apoteósica. Uno de los que tiran la carroza cae al piso y es prontamente levantado por quien le sigue. A la llegada al Palacio, ingresa por la puerta principal y se asoma al balcón, de alegre y a la vez fatídica memoria para los inquilinos de la casa de Toesca.

Cuando iniciaba su primera intervención, se observa a una muchedumbre que apedrea la sede del Diario Ilustrado, tenaz opositor del Presidente, ubicado donde hoy está la Intendencia. Uno de los redactores, Rafael Luis Gumucio, conocido de don Arturo, recibe una pedrada en pleno rostro y queda sangrando. Los vidrios saltan hecho añicos. Alessandri, con su vozarrón entero y contundente, ordena al gentío cesar el ataque y exige a la policía cumplir con su deber. La trifulca se calma de inmediato. Es la primera vez que un Presidente De Chile da una orden perentoria en público, con energía y decisión. En realidad asomaba una nueva etapa.

Pero, si bien logró el sillón presidencial, no contó con los votos para sus grandes reformas sociales: leyes de salud, seguro obrero, código del trabajo y otros proyectos, fueron reiteradamente rechazadas por el Partido Conservador. Los jóvenes oficiales de ejército, que eran partidarios de Alessandri, están molestos. Acuden al Congreso y hacen ruido en las butacas. La tensión sube de tono y en 1924 Alessandri advierte la posibilidad de un golpe de estado castrense, no en su contra, sino que en rechazo a la falta de sensibilidad del poder legislador. Ante ello, el Mandatario prefiere hacer uso de un permiso constitucional y abandona el país. Vendrían sucesivas junta de gobierno y ante la falta de conducción política, se le pide volver. En marzo de 1925 está de nuevo en la Moneda. Pero ello es materia de otro artículo.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia