A una semana de She Drives Us, la aplicación de conductoras que solo trasladan mujere

Una multitudinaria marcha por la avenida principal de la Capital o una alfombra roja teñida de negro, son algunas de las manifestaciones que parte de la sociedad contemporánea han llevado a cabo para luchar contra el abuso sexual y promover la igualdad de derecho para con las mujeres. Justamente She Drives Us trata de eso: una aplicación chilena de conductoras que solo trasladarán a sus pares para ofrecerles seguridad y que será lanzada este 1 de febrero en cuatro comunas de Santiago. Inspirados en Uber, Cabify y la brasileña FemiTaxi, She Drives Us es un sistema de transporte que funciona con tarjeta de crédito en el que las usuarias y sus hijos — por ahora mayores de 14 años — pueden solicitar un móvil, el que será manejado por otra mujer para llevarlos a su lugar de destino. "Buscamos ofrecer seguridad. En ningún momento queremos generalizar de que el hombre es un acosador o un abusador, pero sí queremos ser parte de la sociedad y ojalá poder minimizar algunos índices que existen y son reales”, explica Esteban Torres, socio fundador de la aplicación, a Emol. En un principio la app ofrecerá sus servicios por Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia y Las Condes, para luego extenderse a otras comunas de la Región Metropolitana. En su marcha blanca iniciará con una flota de 100 vehículos, los cuales representan una décima quinta parte de las conductoras pre-inscritas en She Drives Us. “Queremos también dar cierta igualdad en un rubro que hoy en día es prácticamente dominado por los hombres, y que por lo demás se quiten ese mito de que las mujeres son un peligro al volante cuando las estadísticas dicen completamente lo contrario”, adelanta el ingeniero en computación, aludiendo a las cifras de la Conaset que contabilizó, en el período 2000-2010, que tres de cada cuatro accidentes de tránsito son protagonizados por el género masculino. Quienes tomarán el control de los autos de She Drives Us serán mujeres mayores de 21 años con licencia de conducir vigente, que poseen cuenta bancaria y que presentaron junto a su carnet, un certificado de antecedentes y de inicio de actividades. De igual modo, estas chóferes habrán pasado una prueba psicológica en las que analizaron sus reacciones frente a situaciones específicas dentro del manejo y el servicio. "Tenemos en nuestro equipo hasta señoras mayores aprobadas, que llevan muchísimo tiempo trabajando en las otras aplicaciones”, cuenta Torres. Y agrega: “Hemos encontrado gente muy divertida, como muy introvertida.