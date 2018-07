Política 12-07-2018

A una semana del inicio del proceso: Cerca de 500 mil consumidores inscritos para recibir compensación del papel higiénico

Un 50,2% de las personas ha optado por retirar el dinero en CajaVecina, mientras que un 49,8% por transferencia electrónica a otros bancos.

Para inscribirse, los consumidores deben visitar www.micompensacion.cl. El plazo se extenderá hasta el 30 de septiembre.



A una semana del inicio del proceso, un total de 489.413 personas se han inscrito en el sitio www.micompensacion.cl, trámite que permitirá recibir el pago de los $7 mil correspondiente a la compensación del papel higiénico.



De universo de consumidores que se ha registrado hasta el momento, un 50,2% ha optado por retirar el dinero en CajaVecina, mientras que un 49,8% ha preferido recibirlo mediante transferencia electrónica.



Es importante recalcar que la inscripción, la cual demora alrededor de dos minutos, la deben realizar aquellas personas que no son beneficiarias mensuales del IPS ni clientes Banco Estado (que tengan cuenta corriente, chequera electrónica y cuentaRUT).



El plazo para realizar este trámite se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, y los usuarios pueden hacerlo desde cualquier computador o dispositivo móvil con acceso a internet.



Quienes no tengan acceso a internet, pueden concurrir a Biblioredes, a ChileAtiende, a las oficinas del SERNAC en todo el país y en alrededor de 200 municipios que tienen convenio con el Servicio.



CÓMO INSCRIBIRSE

Al momento de inscribirse, los consumidores deben visitar www.micompensacion.cl, y luego tienen que ingresar su Rut y hacer clic en el filtro de seguridad “No soy robot”.



Posteriormente, los usuarios podrán inscribirse respondiendo una pregunta de seguridad.



Una vez completado este proceso, los consumidores deberán optar por el medio de pago por el cual desea recibir su compensación. Existen dos alternativas: CajaVecina y cuenta personal de otro banco.



Al seleccionar CajaVecina, no existe un costo de transacción. Si la persona opta por solicitar que el pago sea transferido a su cuenta personal de otro banco, tendrá que asumir un costo de $300.

A partir del próximo 1 de agosto comenzará el pago del dinero a todos los consumidores.