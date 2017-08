Policial 30-08-2017

Abbott y atentado incendiario en Los Ríos: “al ministerio público no lo van a amedrentar”

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se reunió con el Ministro del Interior, Mario Fernández, para abordar el atentado incendiario que terminó con 29 camiones quemados en San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, y anunciar la dedicación preferente del fiscal Alejandro Ríos.

“Al Ministerio Público no lo van a amedrentar. Podrán cometerse atentados de esta naturaleza, pero seguiremos investigando con la misma decisión que se ha hecho hasta ahora. Hay un fiscal preferente en la zona, Alejandro Ríos, quien está a cargo de esta investigación y está trabajando conjuntamente con el Fiscal Regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez y las policías”, dijo Abbott.

El Fiscal Nacional indicó más tarde que se adoptó la decisión de investigar los hechos ocurridos bajo la Ley Antiterrorista.

El Ministro del Interior en tanto destacó que en la conversación con el Fiscal Abbott, abordaron la gravedad del asunto y la necesidad de que las instituciones y el país no se amedrenten. “Le he pedido al Fiscal Nacional, más allá del desempeño tan sacrificado que llevan, que intensifique la tarea investigativa, de modo tal, que quienes quieran quebrantar la paz del país, sepan que las instituciones y el Estado cumplirán con su deber cada vez más enérgicamente, para que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que quieren cometer este tipo de hechos.