Cultura 13-03-2020

Abiertas las postulaciones al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos

Hasta el 17 de abril, los museos que no reciben financiamiento del Estado y cuyos datos en el Registro de Museos de Chile estén completos, pueden participar en dos categorías: equipamiento museográfico y puesta en valor de colecciones.



Ya están disponibles las bases para la convocatoria 2020 del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos (FMIM), iniciativa que coordina la Subdirección Nacional de Museos (SNM), del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Junto a los formularios pueden descargarse en www.patrimoniocultural.gob.cl.



La convocatoria considera exclusivamente a los museos que no reciben financiamiento directo del Estado y que se encuentren adecuadamente inscritos en el Registro de Museos de Chile (RMC) al momento de postular. Lo anterior implica tener la totalidad de los datos solicitados en la ficha del RMC.



“Invito a todos los museos y salas museográficas del Maule, que no cuentan con financiamiento estatal, a participar en esta convocatoria. Y, por supuesto, a inscribirse en el Registro de Museos de Chile que es el paso previo para acceder a estos recursos. Queremos apoyar a las distintas infraestructuras culturales y esta es una forma importante para lograr este objetivo”, señaló la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Pía Soler.



MONTOS



El programa cuenta con un presupuesto máximo de 1.156 millones de pesos y financiará iniciativas en dos categorías: equipamiento museográfico (equipamiento técnico especializado y mobiliario para museos, exceptuando equipamiento de oficinas) y puesta en valor de colecciones patrimoniales (inventario, documentación, conservación preventiva, embalaje, mobiliario para depósitos). El monto máximo por proyecto para equipamiento museográfico es de $45.000.000 y para colecciones, $25.000.000.



Del presupuesto total, 578 millones son para museos del sector público e igual monto para instituciones del sector privado. La entrega de fondos se realizará en una única cuota, tanto a entidades públicas como privadas, conforme con el monto total debidamente asignado al término del procedimiento de selección.