Crónica 10-08-2018

Abiertas postulaciones beca capital humano en “Tecnologías Emergentes Procesos Agroindustriales”

- Los interesados podrán inscribirse hasta el viernes 24 de agosto



Con la presencia del seremi de Economía y del director regional de Corfo además de actores privados, se desarrolló el lanzamiento de las becas Capital Humano en “Tecnologías Emergentes de Procesos Agroindustriales e Innovación en la Industria de Alimentos Hortofrutícolas del Maule”. Se trata de una iniciativa impulsada por Corfo y ejecutada por Codesser, con el apoyo de la Universidad de Talca a través del Centro de Estudios en Alimentos Procesados –CEAP-, en el marco del “Programa de Formación para la Competitividad”. Esta iniciativa nace de la necesidad de disminuir brechas asociadas a capital humano definidas por el Programa Estratégico Regional, PER, Agroindustria para el Desarrollo.



Iván Damino, seremi de Economía, expresó que la importancia de este proyecto radica en que “creemos que hay una tremenda oportunidad y para aprovecharla hay que mejorar nuestro capital humano, capacitarlo y ver qué tecnologías, qué procedimientos, qué procesos y qué productos nuevos se está demandando y este curso responde a ello”.



Del mismo modo agregó que “estas becas no responde a la contingencia, pero contribuye muchísimo a evitar o enfrentar posibles situaciones que podamos tener en la región del Maule, adelantándose a los tiempos y trabajando en planes a mediano y largo plazo”.



Rafael Zúñiga, director regional de Corfo, afirmó que con esta iniciativa “queremos incentivar el uso de las nuevas tecnologías en el sector de la agroindustria, generar capital humano, pues como gobierno no sólo fomentamos la inversión, sino que también el capital humano”.



Junto con ello complementó que los interesados en participar pueden postular hasta el viernes 24 de agosto hasta las 15 horas. Se trata de un cofinanciamiento del 90% por parte de Corfo y el 10% restante es requerido al alumno para que desarrolle la capacitación.