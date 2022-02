Social 06-02-2022

Abierto a la comunidad femenina: Nuevos espacios tiene la Casa de la Mujer en Parral

En forma gratuita, pueden conseguir apoyo legal, psicológico y social. Además, en el lugar se cuenta con zonas acondicionadas para los menores, mientras su madre es atendida.



La Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, invita a las mujeres a ser parte de los nuevos espacios con los que cuenta la Casa de la Mujer en la comuna. Lugar que presta gratuitamente apoyo y asesoría psicológica, social y legal, que incorpora también talleres de autocuidado, arte, yoga, aromaterapia y medicina complementaria, entre otros.

Además, esta Casa ahora cuenta con zona de lactancia y mudador de bebés, espacio infantil, salas para charlas, talleres y actividades recreativas y culturales.

“La Casa de la Mujer atiende a las mujeres que necesitan ayuda psicológica, orientación legal, denuncias de temas intrafamiliar y se hace un acompañamiento en todo el proceso de desarrollo. También habrá talleres para que puedan externalizar sus sentimientos”, indicó Paula Retamal. Así mismo, ella cuenta que es un espacio donde pueden ir con sus hijos y se hará coordinación con el Departamento de Salud Municipal para avanzar en exámenes y otros temas médicos.

Entendiendo que el acompañamiento profesional es fundamental para las parralinas, es que la Casa de la Mujer, incorpora profesionales calificadas en asuntos femeninos, como Abogadas, Psicólogas, Asistentes Sociales y asistente de Párvulos, los que escucharán, apoyarán y acompañarán a quienes visiten el lugar.

Los espacios infantiles han sido bien valorados por las usuarias, como lo ha dicho Macarena Troncoso, quien confirma que “para nosotras, como mamá soltera, nos da mucho apoyo. El sector que uno puede dejar los niños, es lo mejor, así es que invito a la Casa de la Mujer”.

Por su parte, otra usuaria, Camila González, felicita a la administración municipal por esta iniciativa. “A pesar de que se han desarrollado varios programas, esta instancia en particular es para no estar solas. Acá se conocen en profundidad todas las necesidades que tenemos como mujer. Me gustó el jardín y la sala para el cuidado de los niños… A las mujeres de Parral les diría que vengan, por cualquier tema que necesiten, que vengan a la Casa de la Mujer”.

Finalmente, la Alcaldesa de Parral, invita a todas las mujeres que necesiten ser escuchadas, a asistir a la Casa de la Mujer, ubicada en calle Dieciocho 853. “Le esperamos con las puertas abiertas y así atenderemos de inmediato, haciendo un seguimiento permanente”, precisó Paula Retamal.