Crónica 01-02-2019

Abogado Carlos Montesino: “No se ha cumplido con evitar la mutilación en la poda de árboles en Linares”

A mediados del año 2018, el abogado Carlos Montesino Heyer, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca por lo que consideró una mutilación de árboles al efectuar la poda en la ciudad de Linares.

“Esta poda municipal es mutilante y destroza los árboles de la zona urbana. Por ello la Corte resolvió en mi favor, disponiendo que el municipio al ordenar esta poda deberá implementar un protocolo conforme a criterios técnicos que evite la mutilación y poda excesiva, asegurando la preservación y crecimiento de las especies arbóreas, lo que, lamentablemente no se ha cumplido”, afirmó el profesional.

Montesino dijo que los primeros días de enero, mientras almorzaba en un restaurant de calle San Martín, se percató que en las afueras había una cuadrilla integrada por cinco personas, dependientes del municipio, los cuales seguían mutilando árboles con una herramienta agrícola que se conoce como cuchillón. “En ese momento llamé a Carabineros que hizo ver el fallo de la Corte de Apelaciones al encargado de esos trabajos, de apellido Retamal, quien en rigor estaba procediendo en contrario a lo que señalaba la citada sentencia. Entonces no me quedó otra cosa que interponer una querella por el delito de desacato, la cual fue acogida por el Tribunal de Garantía de Linares. Se enviaron los antecedentes a la Fiscalía y se despachó una orden de investigar a la PDI, tema en el cual estamos en este momento”.

“Lo que pido con este tipo de acciones, es que el municipio de Linares cese de una vez por todas con el destrozo de árboles, ya que quedan las ramas mutiladas y troncos despojados de sus copas, y que se cumpla con el mandato judicial que ordenó la Corte de Apelaciones”, subrayó el abogado Carlos Montesino.

FOTO: Abogado Carlos Montesino Heyer.

2: La foto fue captada por el abogado en calle San Martín de esta ciudad.