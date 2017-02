Nacional 17-02-2017

Abogado critica Ley de Estacionamientos: "Se deja indefenso al consumidor en caso de robo de su vehículo"

El director de Problemas.cl aseguró que con la legislación que se estableció ayer, el usuario tendrá que enfrentarse al administrador del recinto, quien "acreditará que sí contaba con las medidas de seguridad necesarias para liberarse del pago"

"La carga de la prueba va a corresponder al consumidor, quien tendrá que acreditar que el estacionamiento no cumplió con las medidas de seguridad, lo que antes era al revés, porque si me robaban el vehículo ellos tenían que responder, bastando con la declaración de los testigos (...) Ahora bastará con que el dueño del lugar acredite que tenía los guardias y las cámaras de seguridad necesarios, para liberarse de la responsabilidad del pago", afirmó. A parte de esta medida, la nueva legislación establece dos modalidades de pago: una por minuto de uso efectivo y otra por tramos del tiempo, la que se puede redondear. Respecto a esto, el director de Problema.cl agregó que la ley es clara "en cuanto a los cobros, a la diferencia entre minutos por tramo, pero -reitera- no es clara sobre que la carga de la prueba se invierte en contra del consumidor".