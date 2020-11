Policial 19-11-2020

Abogado linarense denuncia usurpación de su imagen por parte de desconocidos para realizar estafas



Fue a fines de junio de 2020, que el Abogado linarense Héctor Hernández, interpuso una denuncia ante Fiscalía por el delito de usurpación de identidad. En concreto, tras ser notificado y percatarse por sus propios medios, que circulaba una publicación en redes sociales, donde su imagen aparecía en una foto, asociada a un anuncio para captar potenciales clientes para capacitaciones.

“Este delito es grave, en las fechas que le menciono, me llaman desde la ciudad de Los Ángeles, preguntándome por una capacitación que ofrecía además un posterior trabajo, donde aparecía en la publicación, una foto mía. Obviamente, no estoy en ese tema y otras personas me llamaron desde Concepción, Santiago y Viña del Mar, no reclamando contra mí, pero sí para advertirme de la estafa, porque les cobraban por una capacitación que no existe. Varios, incluso, pagaron por ello”, explicó el profesional que se desempeña en los ámbitos laboral y civil.

El abogado agregó que “la foto, tengo entendido, fue captada por desconocidos desde una publicación de Diario El Heraldo, cuando escribí algunas columnas. Yo ingresé la denuncia en junio a la Fiscalía de Linares, pero lo que me dejó sorprendido es que el Ministerio Público días después, archivó la denuncia por falta de antecedentes. Me deja eso con la sensación de que no se efectúan las investigaciones como corresponde.”

El Abogado Héctor Hernández, ante este escenario, estudia la presentación de una querella contra él o los responsables de usurpación de identidad (porque la figura de usurpación de imagen, no existe en la legislación actual). Con nuevos antecedentes para que se dé curso a la indagatoria necesaria por parte de Fiscalía de Linares. Las publicaciones en redes sociales e incluso correos electrónicos, se presentan bajo el nombre de “Paul Dalu”, “Pablo Gutiérrez” o “Eric Rey”, entre otras.

Diario El Heraldo lamenta la utilización de una imagen por parte de desconocidos para cometer ilícitos y espera que la investigación necesaria, siga su curso como corresponde. Ya que, al igual que todos los contenidos de este medio de comunicación, son puestos a disposición del público con fines informativos, bajo el principio de la buena fe y libertad de información.