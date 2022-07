Nacional 05-07-2022

Abogado tributarista cree que la reforma es "demasiado agresiva": No va a recaudar lo que se espera

Siguen los análisis y también críticas a la reforma tributaria anunciada por el Gobierno, que espera recaudar 4,1 puntos del Producto Interno Bruto al año 2026, estimación fijada en base a "cálculos bastante cuidados y realistas" y construida con "evidencia.

Sin embargo, el abogado tributarista Claudio Bustos consideró que, "en términos de recaudación global, yo creo que la reforma no va a recaudar lo que se espera; yo creo que va a estar más cerca de la mitad de esa meta, del orden de dos puntos del PIB, probablemente, y con suerte".

"Esto porque la reforma es demasiado agresiva en términos de simplemente aumentar impuestos y no considera ningún elemento de estímulo a la inversión y el crecimiento", cuestionó el letrado socio de la firma de asesoría Bustos Tax & Legal.

En ese sentido, apuntó que "si el país no crece, las empresas y las personas no generan dinero y, por lo tanto, es difícil que se puedan pagar impuestos bajo esas circunstancias, más aún, impuestos aumentados por la reforma".