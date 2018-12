Nacional 22-12-2018

Abogados aseguran que se han usado “fake news” para justificar abstención de Chile en Pacto Migratorio

Aunque aclaran que no cuestionan la decisión del Gobierno de marginar a Chile del Pacto sobre Migraciones de Naciones Unidas, un grupo de más de 400 abogados emitió una declaración, en que sostienen que la mayor parte de las explicaciones para justificar esa postura “no se sostiene en los hechos ni tampoco en conceptos básicos de derecho internacional”. El documento –que se titula “Pacto Migratorio y Fake News”– es firmado, entre otros, por los ex cancilleres Soledad Alvear e Ignacio Walker; el ex Subsecretario de RR.EE., Edgardo Riveros; el ex Embajador y profesor de Relaciones Internacionales en la U. de Chile, Nelson Haddad; la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries; el analista político Jorge Navarrete; el profesor de Derecho de la U. de Chile, Luis Cordero; la fiscal Ximena Chong; el ex fiscal Carlos Gajardo; el senador Felipe Harboe (PPD) y la directora de “Espacio Público”, María Jaraquemada, entre otros. Sus redactoras fueron las abogadas expertas en Derecho Internacional, Paz Zárate y Paulina Astroza. En el texto los profesionales afirman que “nos preocupa que los argumentos jurídicos esgrimidos descansen sobre premisas falsas”, las que se dedican a aclarar punto por punto. Primero, advierten que “el pacto ha sido caracterizado como si fuese un tratado”, lo que no es cierto, ya que éste mismo “realza su carácter no vinculante en al menos dos oportunidades”, al indicar que “es solamente un ‘marco de cooperación’”. También explican que “el instrumento que lo contiene” es “una simple resolución ordinaria de la Asamblea General de tipo recomendación”. Incluso explican que, al tratarse de una “simple resolución no es posible, en estricto rigor, ‘ratificar’ más tarde”, como sí sucedería con un tratado. Mencionan como otra falacia que “el pacto ‘permitiría arrastrar a Chile a tribunales internacionales’ y ‘con el tiempo generaría normas vinculantes’” o “soft law”. Al respecto, hacen ver que “la propia cabeza del pacto, Louise Arbour, quien además fue jueza ad-hoc de Chile ante La Haya en el caso con Bolivia, ha reiterado que el texto ni siquiera es ‘soft law’” y que “si en todos los documentos políticos estuviera latente el peligro de deberes jurídicamente exigibles, Chile tendría que marginarse de toda instancia diplomática”. Asimismo, niegan que el pacto “atente contra la soberanía nacional”, ya que remarcan que “la ONU es un foro de cooperación, no una instancia supraestatal” y que el mismo “el preámbulo (del texto) establece que su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre migración, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en solitario, respetando la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional”. Agregan que “sostener lo contrario equivale a decir que los 152 Estados que apoyan el texto han abandonado su soberanía e intereses en materia migratoria, incluyendo Alemania, Francia, Reino Unido y España, por nombrar algunos países con importantes desafíos migratorios y que apoyan el pacto”. El texto “no crea derechos humanos” Los abogados también remarcan que el pacto migratorio “no crea derechos humanos”, sino que “sólo reitera aquellos ya existentes”. “Su preámbulo enumera todos los instrumentos internacionales de derechos humanos fundantes (y de los que Chile ya es parte)”, aseguran. Y también recuerdan que la Constitución chilena, en el artículo 5°, señala que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Dicen que también han oído otro argumento –en la línea opuesta– de que “participar en un instrumento no vinculante ‘no tiene sentido’”. Sobre esto, los abogados explican que “muchos de los procesos de diálogo de la ONU sobre problemas globales promueven la cooperación y no están destinados a la elaboración de tratados o reglas obligatorias, sino a la coordinación de algunas acciones sobre la base de valores esenciales y parámetros básicos para la conveniencia de los Estados participantes (en este caso, para que la migración sea ordenada)”, subrayando que “ésta es la base de la diplomacia”.