Policial 20-06-2019

Abogados de familia de Catherine Vásquez cuestionaron rol de la PDI en investigación de su muerte

Contundentes fueron los abogados que representan a la familia de Catherine Vásquez, en apuntar a la PDI de Linares y Talca.

Esto, por el retraso en diligencias que solicitaron, tendientes a buscar claridad sobre las causas de muerte de la ex funcionaria del departamento de tránsito Municipal de esta ciudad.

Magdalena Wyss y Waldo Ortega sostuvieron un encuentro con la fiscal a cargo de la causa, esta semana, en las dependencias del Ministerio Público en calle Freire, y ratificaron la convicción en las pruebas sobre eventual participación de terceros.

Magdalena Wyss acotó que “del diálogo con el Ministerio Público, se desprende que ni la PDI en Linares y menos la de Talca, han avanzado ni dado explicaciones en diligencias que solicitamos hace 5 meses. Ahí existe un tema que podría ser considerado como de obstrucción a la Justicia”.

En tanto, Waldo Ortega precisó que “estamos preparando los próximos pasos a seguir, recabando todos los antecedentes necesarios junto con la familia, que además cuenta con el peritaje externo encargado al especialista Luis Ravanal, para determinar las acciones tendientes a que esta causa no esté estancada y, de llegar a ser necesario, pasar a la fase de exigir formalizaciones.”

La familia de Catherine Vásquez continuará buscando la verdad, con pruebas científicas, que hasta la fecha señalan, no han tenido en sus manos para que les digan que la joven madre se suicidó, como ha sido la tesis oficial comunicada hasta la fecha