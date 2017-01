Política 29-01-2017

Abordan escenario presupuestario para enfrentar la catástrofe por los incendios

“Una vez que se dimensione la magnitud del gasto que significará para el país ponerse de pie a raíz de la catástrofe de los incendios, en marzo se deberá evaluar si se requiere Ley de Reconstrucción, tal como se hizo el 27/F", así lo aseguró el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, tras reunirse con los ministros del Interior, Mario Fernández y de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Al respecto, el parlamentario señaló que con "reasignación de gastos no será suficiente ya que se necesitan construir viviendas e infraestructura pública". Por lo mismo señaló que "le he propuesto a las autoridades y creo que hay espacio, más allá de la reasignación, para que se consigan recursos nuevos," planteó.

En ese sentido, aseguró el senador por Valparaíso, "cualquiera se dará cuenta que con la reasignación de gastos no va a ser suficiente, para los daños que ya han tenido lugar. Acá, deberemos enfrentar distintos tipos de gastos mayormente, reconstrucción de viviendas y levantamiento de infraestructura pública dañada y con resignaciones eso no se va a lograr," insistió.

Es por eso que el legislador propuso, "vamos a tener que enfrentar una ley, en marzo, una vez que ya podamos dimensionar la totalidad del gasto, una ley de reconstrucción, equivalente a la que hicimos para el 27/F, esto para enfrentar toda esa reconstrucción," y reiteró, "vamos a requerir recursos adicionales, porque solo con resignaciones no se va a poder lograr."