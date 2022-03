Crónica 20-03-2022

Aborto en tres causales: 47% de los obstetras del sistema público son objetores en caso de violación

Dentro de los 1.269 médicos obstetras del sistema público que pueden interrumpir embarazos mediante la Ley que desde 2017 permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo tres causales, 599 son objetores de conciencia en el caso de violación, es decir el 47%.



La cifra, dada a conocer por La Tercera, es menor en los casos de inviabilidad fetal baja a 337 (26%) y a 263 (18%) ante riesgo materno.



La proporción, pese a la baja, se ha mantenido estable en el tiempo desde la entrada en vigencia de la ley en 2017, cuando la disposición legal sobre violación llegó a un rechazo del 50% por parte de los obstetras para practicar abortos.



Entre 2020 y 2021, 40 mujeres fueron trasladadas entre servicios de salud para un procedimiento de aborto, tras certificar que su gestación estaba dentro de las tres causales. De aquellas, ocho fueron por falta de funcionarios disponibles para el procedimiento, mientras que el resto fue por la complejidad en el manejo clínico de las pacientes.



La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que los traslados y derivaciones están vinculadas "a la falta de dotación de personal" y que ello "es problemático porque hablamos de mujeres que están viviendo situaciones traumáticas", señaló.



Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales, afirmó por su parte que estas responden "al mandato de garantizar el derecho de interrupción voluntaria del embarazo", aunque sostuvo que es "deber del sistema sanitario garantizar el acceso oportuno a la prestación a mujeres y personas gestantes".



"Trabajaremos por contar con los equipos necesarios en cada centro asistencial, dejando como último recurso la derivación a otros establecimiento", manifestó. Para esto, habilitarán un departamento de género en el Minsal para detectar los conflictos existentes y "visualizar y hacernos cargo de mejor manera de las brechas de género que tiene nuestro sistema sanitario".



LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Actualmente, de los 68 autorizados en el país, hay cinco recintos de salud ubicados en Pitrufquén, Talagante, Constitución, Cañete y Aysén donde todos los médicos obstetras contratados son objetores de conciencia para la causal de violación.



Mientras que siete centros en Angol, Vallenar, San Camilo, San Fernando, Santa Cruz, Victoria y Cauquenes cuentan solo con un doctor disponible para realizar abortos, dejando al establecimiento sin personal en caso de que deba tomar vacaciones, licencia médica o no esté de turno.



Valentina Pantoja, presidenta del Departamento Nacional de Género y Salud del Colegio Médico, mencionó que "una de las barreras es la falta de responsabilidad de las instituciones" en lograr que las mujeres accedan a un aborto, provocando que la usuaria "termina sola buscando algún establecimiento de salud que no tenga un objetor".



"Lo importante es que se pueda convivir entre el objetor, el que no lo es y la mujer o persona gestante que quiera acceder a la ley", indicó.



Paz Robledo, una de las redactoras del reglamento de la Ley IVE, insiste en que se deben regular los hospitales públicos y que prime el derecho de las mujeres, ya que "deben ser situaciones excepcionales los objetores de conciencia en el sistema público".