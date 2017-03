Opinión 29-03-2017

Abril…..Lluvias Mil

Desde pequeño escuchaba en casa de mis abuelos la frase “Abril lluvias mil”. Dicho popular que seguramente representa días de antaño lluviosos, fríos y que obligaba a los niños de esa época a sólo jugar dentro de la casa. El otoño llego para quedarse, y hacernos saber que el verano, es solo un recuerdo. Calles, plazas y avenidas se tiñen de diversos colores que las hojas caídas, aportan a una nueva estación del año.

Lluvias mil….tal vez exagerado ¿no? Sin embargo, no resulta tan exagerado cuando con el término del verano somos testigos de aguaceros poco frecuente, por ejemplo, las pasadas inundaciones ocurridas en los sectores precordilleranos de al menos cuatro regiones del país. La localidad de San José de Maipo, fue protagonista de los principales noticieros, corte de caminos, turistas aislados, casas destruidas y lamentablemente personas fallecidas producto de los aluviones. Pero aquel dicho popular “abril lluvias mil”, es la ventana de oportunidad para nuevamente ser gestores del riesgo en nuestra comunidad. Anticipándonos a las inundaciones como consecuencia de un fenómeno de origen natural, la lluvia.

Ante la existencia de una emergencia o desastre todos los dardos apuntan a las autoridades e instituciones de emergencia, sin embargo, nosotros como ciudadanos, vecinos y personas naturales, ¿qué aportamos para reducir nuestro propio riesgo en el hogar y comunidad? Y ¿Cuánto exigimos a las autoridades representadas a través de oficinas municipales respecto a prevención o mitigación del riesgo?. Los planes de emergencia o acciones correctivas son eso…planes, que se preparan en tiempos de calma para así “ponerlos en acción” cuando la amenaza se materializa. No planificar durante la emergencia, eso es improvisación!, entonces tenemos tiempo. Tiempo para aprovechar de limpiar canaletas y desagües de nuestra casa, mirar el canal, río o estero que pasa por nuestra comunidad, e identificar algún tipo de riesgo en su lecho para así dar cuenta a las autoridades municipales correspondientes, conocer el comportamiento histórico del barrio ante inundaciones, tener preparada la mochila de emergencia en caso de evacuación, etc. ¿Están los cauces de rio debidamente contenidos mediante obras de mitigación? ¿La planificación urbana permite construir sectores residenciales cercanos a lechos de rio, canales y esteros? Y si es así ¿Cómo se previene, mitiga y prepara a la comunidad para reducir el riesgo de inundación, aluvión o remoción en masa acorde a las condiciones geográficas, hidro meteorológicas y urbanas en sectores habitacionales?

No esperemos a que lo visto en san José de Maipo, otras regiones y hoy el vecino Perú nos toque de nuevo, de eso se trata “abril lluvias mil”, de conocimiento popular histórico, de que sabemos que las inundaciones y aluviones ocurren, sabemos que hoy el clima ha cambiado, y puede que este otoño tenga pinta de invierno…..y entonces ¿qué haremos?

“Hoy podemos prevenir y mitigar, mañana es tarde”



(Miguel Parada Castro, Psicólogo de Emergencias)