Opinión 31-10-2017

Abuelos escolares (Cuentos que parecen Cuentos)

Levántate, Benancio. Tienes que ir a dejar tu nieto al colegio!.

Y el pobre abuelo, que se había desvelado a las cuatro de la mañana y logrado el mejor de los sueños, a las seis y media, pasó el dorso de su mano sobre los ojos cansados y flojos. Con esfuerzo, ensayó una amable sonrisa para complacer a su esposa, pero cuando vio al pequeño con su mochila sobre el hombro, no fue necesario fingiera alegría y buena voluntad.

Feliz apuró el desayuno, en tanto su hija repetía la misma oración o discurso de candidato en campaña… -Papito lindo, si el niño te quiere tanto. Eres el único que lo puedes llevar seguro y con entusiasmo al colegio. El futuro de Chile, va de tu mano… Eres el mejor abuelo del mundo!

Ya en la calle, el niño firmemente aferrado a la mano de su abuelo, lo mira con dulzura y le recuerda… -Quiero un chocolate grande, al igual que ayer. Te prometo que guardaré para la tarde!

Y Benancio con su escasa reserva económica, satisfacía a su cómplice, pidiendo no lo supiera su abuela…

Era la obligación de cada día y la bendición alabando al buen hombre, que incluso se privaba de competencias o reuniones de diálogos culturales y sanos para disfrutar su jubilación con amigos.

Al igual que las manos de un ladrón (silenciosas y rápidas), pasa el tiempo y los años nos muestran la debilidad de nuestros miembros que se tornan flojos, lentos y poco útil. La vista entrega un opaco mirar y las reacciones son demasiado lentas…

Entonces llegó aquel día en que Benancio no fue despertado de madrugada. Cuando se levantó encontró una Nana en casa, la cual lo había reemplazado. El desayuno fue una amarga impotencia que, lo dejó en ayuno.

Al mediodía, en tanto almorzaban digitaban celulares, comentando ante el viejo posiblemente sordo y medio ciego… por seguridad del niño, considerando el atravesar las calles con un viejo así, ya no era necesario la función del abuelo escolar.

Pronto el niño se hizo joven. El abuelo más viejo y pensión baja que no alcanzaba para el “chocolate universitario”… El regalón olvidó a su tata, el cual en un asilo masticaba sin dientes, recuerdos de mocedad, dialogando consigo mismo.

-¡puta, que es triste la vida Benancio!



(Carlos Yáñez Olave)