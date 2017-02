Deporte 26-02-2017

Academia San Ambrosio Campeón Copa Cordillera Macarena Montecino por quinto año en la selección chilena y actual N°1 en categoría juvenil

La talquina Macarena Montecino este fin de semana 12 de febrero con tan solo 13 años y en su primer año en categoría infantil clasifica por quinta vez a la selección chilena, este año su primera competencia internacional será del 18 al 22 de marzo en asunción Paraguay, la tenimesista ha iniciado un gran año consangrándose el 29 de enero campeona en categoría mayor( juvenil) donde compitió con deportistas que la superan hasta en 4 años de edad, y aún así manteniéndose entre las mejores en su categoría (infantil), resultando un hecho histórico para nuestra región, ya que en categorías damas en talca es la única en realizar esta gran hazaña lo cual la consagra como una gran deportista.



La deportista perteneciente a los registros del club deportivo escuela de tenis de mesa talca y a la asociación local es muy reconocida en el medio y no ha pasado desapercibida siendo reconocida en dos oportunidades como la mejor de chile y de la región, sus hazañas internacionales donde en cada representación ha logrado subir al podio en equipos y dobles, y sin ir más allá el año pasado logró dos medallas de plata (segundo lugar) en categoría equipo y dobles.



Desde el 2 de enero la deportista se encuentra becada por el programa del centro de alto rendimiento, y reside en el car (centro de alto rendimiento) junto a un centenar de deportistas de elite de diferentes ramas, siendo la menor deportista damas que ha pasado por este hotel que se encuentra ubicado en un costado del estadio nacional , sus entrenamientos son en el centro de entrenamiento olímpico junto a la categoría adulta y la categoría cadete a cargo de la unidad técnica de menores, tras su gran curriculum a tan temprana edad y tras la gran proyección nacional e internacional que tiene, es que el cuerpo técnico la proyecta como franja de relevo de las categorías adultas, para ello está son sus arduos entrenamientos en doble jornada como preparativos previos a torneos nacionales e internacionales que tienen proyectados para macarena como lo son torneos vía juegos sudamericanos de la juventud 2017, y este fin de semana competirá en el campeonato gran prix del a vendimia, que se realizará en la Provincia de Mendoza, tras haber sido nominada por la federación entre la comitiva de cadetes-juvenil que asistirá representando a nuestro país.

la deportista este año tendrá una agenda muy apretada con varias salidas internacionales y además este año también será su último año en los juegos escolares nacionales y se ha propuesto seleccionar para representar a su ciudad natal en el sudamericano escolar.

Macarena se encuentra feliz ya que sus metas se han ido cumpliendo incluso antes de lo previsto estar en el car es una linda experiencia se codea con deportistas de elite que comentan sus experiencias en los juegos olímpicos, sueño que espera cumplir en el año 2020 para eso el cuerpo técnico de la federación la está preparando, mi sueño es seguir en esta senda del deporte, y algún día especializarme en el extranjero, pero no hay apuros recién tengo 13 años y desde me inicié en este deporte estoy entre las mejores de chile, llevaba solo 6 meses entrenando cuando resulté campeona nacional y así me he mantenido hasta la fecha, me falta mucho camino por recorrer y quiero ir quemando etapas pero todo a su tiempo.