Deporte 25-12-2018

Academia San Ambrosio cerró año deportivo con su tradicional tarde recreativa en la piscina municipal

Cada finalización de temporada la Academia de Fútbol San Ambrosio de Linares, creada por el entrenador nacional Rubén Pizarro, puso terminó a otro año de competencia en la AFAL. Un año que fue positivo a pesar que los logros deportivos quedaron al debe.

Tal como lo expresó su director técnico “la convivencia, la enseñanza y todo lo que significa el entorno de los niños es importante. Nosotros estamos formando personas y va de la mano con el deportista así que estamos muy contentos, para el próximo año es ir por una copa ya que hemos estado muy cerca. Esta liguilla que nunca me ha gustado ya que no entiendo porque el equipo que hace el esfuerzo todo el año no es el campeón, en toda competencia el mejor es quien llega con más puntos al término de un torneo, pero son los presidentes de las instituciones los que aprueban las bases. Ojalá que en la primera reunión del próximo año puedan ver este tema, al igual que el tema de las edades para que se realice un buen campeonato”.

En la oportunidad hubo reconocimientos para los jóvenes que ya cumplieron una etapa en la institución, además de medallas para la serie Cachorros, y para los apoderados que siempre están colaborando con la Academia San Ambrosio que el próximo año cumpliera sus 15 años de vida institucional.

Finalmente, se agradeció al alcalde Mario Meza y personal municipal de la piscina que dan todas las facilidades para realizar esta actividad con los niños y apoderados.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo