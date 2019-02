Opinión 22-02-2019

Académica aconseja cómo prepararse para el primer año de universidad

Adoptar el hábito de la lectura, aprender a administrar el tiempo y explotar la curiosidad, son algunos de los consejos que entregó la Directora del Campus Santiago de la Universidad de Talca, Patricia Rodríguez, a los futuros universitarios.



En la medida que se acerca el fin de las vacaciones y miles de jóvenes entran en la última etapa de su enseñanza media con miras a entrar a la educación superior, la directora del Campus Santiago de la Universidad de Talca, Patricia Rodríguez, entregó una serie de recomendaciones para que comiencen a prepararse frente a las mayores exigencias que implica llegar a ese nivel.



“Quienes están pensando en una carrera universitaria pueden desde ya adoptar ciertos hábitos que les hará más fácil la transición entre lo que significa ser estudiante de educación media y universitario, en particular considerando que el primer año suele ser uno de los más difíciles”, planteó.



En primer término, la académica sostuvo que hacer de la lectura una costumbre será siempre un buen aliado. “Ayuda al desarrollo cognitivo, a tener una escritura más fluida, y también a mejorar las habilidades comunicacionales que les permitirá para expresar mejor sus ideas y argumentos, entre muchos otros beneficios”, comentó la directiva.



Agregó que otra práctica que pueden poner en marcha es a gestionar su agenda. “Van a tener que estudiar varias materias al mismo tiempo, y para eso aprender a administrar sus tiempos puede ser de mucha utilidad, ya que les permitirá organizar el estudio con tranquilidad”, expresó.



DEBUT UNIVERSITARIO



En el caso de los alumnos que ingresen este año a la universidad, Patricia Rodríguez recomendó revisar la planificación semestral de las asignaturas que deberán cursar. “Por ejemplo, a inicios de semestre en la UTALCA se publica el Syllabus de cada asignatura, donde está el contenido de cada una de ellas. Es importante que lo revisen y puedan ir preparándose para lo que allí verán”, indicó.



Igualmente, la directora del Campus Santiago instó a los jóvenes a explotar la curiosidad natural que los caracteriza, centrando sus esfuerzos en aprender y no en memorizar las materias.



“El análisis de los temas debe primar sobre la memoria, es importante que vayan más allá y no quedarse solo con lo que dijo el profesor en el aula. Hoy la tecnología es una herramienta fantástica que les abre las puertas del conocimiento, están a un click del saber mundial, y es algo que les puede servir para apoyar su proceso formativo”, comentó.