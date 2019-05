Crónica 28-05-2019

Académica advierte necesidad de incorporar la interculturalidad en la atención y formación en salud

Pese a que más de un millón 200 mil personas migrantes viven en Chile actualmente y a que es el país Latinoamericano con mayor aumento de esta población; la interculturalidad no ha permeado del todo en los procesos de atención en salud.

Carmen Gloria Cofré académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule (UCM) realizó, en el contexto del Doctorado en Educación, un análisis al respecto y advirtió que, en la Región del Maule, “en el plano intercultural todavía estamos en deuda con respecto a la formación de profesionales que van a ir a atender personas que tienen una cultura distinta”.

Teniendo en cuenta que el 23 por ciento de la población migrante es venezolana y el 14,3 por ciento es haitiana, es muy probable que, en algún momento, un enfermero o cualquier otro profesional de salud tendrá que atender a un extranjero. Por lo anterior, la académica considera que se hace urgente acercar la interculturalidad, entendida como la integración de diferentes culturas desde el plano de la igualdad y la no discriminación; a las mallas de pregrado.

“No basta con incluir un módulo en primer año y después volver a retomarlo en los últimos años, sino que más bien exista una continuidad a través de toda la formación, especialmente en los últimos años cuando el estudiante toma la decisión sobre cuál va a ser su área”, enfatizó la académica. “Estamos formando para cuidar personas, no nacionalidades”, agregó, basado en la experiencia de otros investigadores.

En el ámbito de la atención, Carmen Gloria Cofré destacó las iniciativas que involucran a los pueblos originarios y que se han instalado en algunos hospitales de La Araucanía y Biobío, “pero esto hay que abrirlo a la migración y ya hay intentos, pues existen facilitadores interculturales en los centros de salud que permiten entender cuál es la concepción de salud y enfermedad que los migrantes tienen”, aseguró.