Social 28-03-2020

Académica de la UTalca entrega consejos para cuidar la salud mental en tiempos de crisis



Implementar alternativas de contacto virtual con nuestros seres queridos es una de las acciones que recomienda la psicóloga Catherine Neira.



La llegada del Coronavirus (Covid 19) a nuestro país ha generado un estado de alerta en la población, el cual puede estar asociado a la aparición de diferentes experiencias emocionales poco placenteras, tales como ansiedad, preocupación, temor, etcétera.

Ante esto, es importante comprender que como individuos y sociedad podemos implementar medidas para afrontar la crisis de una manera tranquila y con una actitud de cuidado hacia nuestra salud mental y la de nuestro entorno, así lo aseguró la psicóloga del Centro de Psicología Aplicada (CEPA) de la Universidad de Talca y de la Dirección de Salud del Estudiante (DSE) de la misma institución, Catherine Neira.

En este contexto, es relevante considerar, en primer lugar, que es común que ante una situación de crisis mundial y nacional se genere caos en la población, muchas veces potenciado por la desinformación, lo que puede conllevar a un aumento de la sensación de ansiedad, preocupación y nerviosismo de manera innecesaria.

Es por esto que la recomendación es a actuar responsablemente evitando la propagación de información aleatoria que circula en redes sociales, muchas veces de fuentes poco verídicas; adoptar las medidas de seguridad entregadas por el gobierno; procurar no sobreexponernos a los medios, ya que si bien es importante estar informados, basta con que hagamos esto durante momentos puntuales del día y no a cada instante; mantener dentro de lo posible nuestras rutinas y buscar actividades gratificantes durante la fase de aislamiento o cuarentena; implementar alternativas de contacto virtual con nuestros seres queridos y amigos; y finalmente, recordar lo valiosos que somos en la sociedad y lo mucho que podemos contribuirnos mutuamente a través del apoyo, ayuda y solidaridad.

Por otra parte, la especialista en psicología clínica de la Universidad de Talca aseguró que hay diversas emociones que son naturales y esperables de experimentar durante este periodo. Lo primero es el temor al ser contagiados y enfermar gravemente; miedo a que los seres queridos más vulnerables enfermen; incertidumbre frente al futuro y los planes que teníamos previstos; preocupación a no poder trabajar, generar ingresos o ser despedidos; temor al desabastecimiento de los bienes de primera necesidad; sensación de soledad, angustia y/o aburrimiento al estar alejados de amigos, familia, entre otros, por las medidas de cuarentena; sensación de pérdida de control respecto a la vida cotidiana; nerviosismo, sensibilidad, ansiedad y preocupación frente al cumulo de información expuesta en los medios, entre otros.

“Como seres humanos experimentemos este tipo de reacciones ante el escenario actual de nuestro país, e incluso, en cierta medida este estado de alerta es necesario para poder estar atentos y tomar las precauciones adecuadas para nuestra protección y la de nuestros seres queridos”, aseguró la especialista.

Además, Catherine Neira agregó que cada persona es única, por lo tanto, vivirá este periodo de acuerdo a su propia realidad, “siendo importante destacar que en ningún caso las reacciones y sensaciones asociadas a lo que estamos viviendo serán sinónimo de patología de salud mental”.