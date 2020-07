Social 30-07-2020

Académica de UTalca entrega recomendaciones para abordar el estrés infantil en pandemia



La psicóloga Rosario Spencer indicó en un seminario que sensaciones como la incertidumbre e irritabilidad son normales en esta época. Y dijo que es importante estar atentos a los cambios conductuales y emociones que se producen en los niños y niñas.



Miedo, incertidumbre, desmotivación, irritabilidad, rabia y sensación de vulnerabilidad son algunos de los sentimientos negativos que durante estos meses se han incrementado en muchos hogares del país y el mundo. Y es que la pandemia –a cuatro meses de su comienzo en Chile- ha traído no sólo aislamiento social, sino que una serie de sintomatologías en la salud mental de las personas que son normales, según planteó la académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Rosario Spencer, durante un seminario.

“Estas son reacciones normales que podría tener cualquier persona que se ha visto enfrentada a lo que hemos vivido en este último tiempo, estamos en una crisis, una situación para la cual no estábamos preparados por lo que es absolutamente normal y esperable que pasen estas situaciones”, afirmó y agregó que esto aplica tanto para adultos como para niños y niñas.

En el caso de este último grupo etario, la profesora de la UTalca indicó que es importante estar atentos a los cambios que puedan observar los cuidadores y/o padres en el diario vivir de los menores. “Incluso pequeños cambios en la vida del niño o niña pueden tener un gran impacto para ellos y la pandemia ha implicado muchos, por lo que se han visto forzados a adaptarse a una velocidad inesperada”, precisó.

Recomendaciones

Por ello, dijo Spencer, se debe estar atentos a síntomas que puedan indicar estrés en el menor, ya que de no ser tratados pueden llegar a ser crónicos o llevar a otros problemas psicológicos mayores.

En este sentido, la académica precisó que los padres o cuidadores deben entregar seguridad al menor, favorecer su regulación de emociones y tener capacidad para responder frente a las acciones de los niños y niñas de una manera sensible y a tiempo, entre otros aspectos. “Por ejemplo, hay que buscar momentos adecuados para conversar con ellos sobre cómo se sienten frente a la pandemia y el aislamiento que vivimos, saber si sienten temores y cuáles son. Por otra parte, estar atentos a sus cambios de actitud y dejar que expresen sus emociones, pero luego preguntar y conversar con ellos sobre estas situaciones”, explicó Spencer, quien agregó que esto es un desafío para los adultos.

“Lo más importante es escuchar a los niños, que pueden tener razón al sentirse de una cierta forma. Y algo que también es vital, no traspasar las propias preocupaciones a los menores, si como adulto necesito de ayuda lo mejor es obtenerla de otro adulto, también hay que transmitir esperanza, sin que estas sean falsas esperanzas”, indicó Spencer.

Otro aspecto que detalló la profesora, es intentar mantener las rutinas de los pequeños, ya que esto les da una cierta estabilidad dentro de este contexto de incertidumbre, es decir, definir algunos horarios durante el día para las comidas, tiempo juntos, tareas del colegio, aseo y el descanso.

Por otra parte, evitar que los niños estén expuestos a los medios de comunicación informativa ya que puede aumentar su sensación de vulnerabilidad y ansiedad. “Debemos elegir informantes claves, de confianza y no caer en sobrecargar de información a los niños y niñas”, manifestó Spencer.

La profesora expuso estas ideas en el Seminario Salud Mental Infantil en Tiempos de Pandemia, organizado por la Dirección de Responsabilidad Social de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UTalca, al que asistieron más de 70 personas, y que forma parte del segundo ciclo de charlas online que efectúa la unidad.