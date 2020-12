Social 06-12-2020

Académica UTalca recomienda poner énfasis en la educación financiera en el actual contexto de pandemia



Reactivar el trabajo de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, es el llamado que hizo la académica de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, Andrea Bentancor, con el objeto de ampliar el conocimiento de la ciudadanía en dicha materia, fomentando el correcto uso del crédito, el ahorro y la inversión, y así terminar con situaciones de mal uso y abuso financiero.

La profesional recalcó la importancia de la educación financiera de la población para lo cual, dijo, es necesario ejecutar una estrategia en la que participen agentes públicos, privados y de la sociedad civil. El objetivo es educar a las y los ciudadanos para evitar, por ejemplo, el sobreendeudamiento o el adquirir créditos caros, que perjudican a muchas familias chilenas.

“Hay que reactivar el trabajo de la Comisión de Inclusión Financiera, determinada por el Decreto Presidencial 954 (de 2014) que mandató al Ministerio de Hacienda a hacer esta coordinación. Las estrategias nacionales en los países permiten que los distintos agentes que están llamados a intervenir en el tema de la educación financiera, eviten duplicarse y busquen sinergias”, explicó la economista de la casa de estudios maulina.

Además, indicó que una de las recomendaciones que hacen los organismos internacionales, como la OCDE, es que las estrategias y las acciones deben medirse y evaluarse, lo que -precisó- requiere un trabajo coordinado de la política pública. Asimismo, sostuvo que en la labor realizada por la ex comisión se puso foco en los grupos vulnerables, como las microemprendedoras y los estudiantes. “Es muy importante haber cambiado la Ley General de Educación para poner entre sus objetivos el aprendizaje de técnicas básicas de educación financiera y así aumentar el bienestar. Es relevante tener educación financiera en el currículum de los estudiantes de primero medio, pero si no trabajamos con los profesores y no lo materializamos en la sala de clases, no vamos a lograr los objetivos que luego se verifican en los resultados de la prueba Pisa, por ejemplo”, agregó.

La economista resaltó que, en el contexto de la pandemia, muchas mujeres microemprendedoras han visto quebrar sus negocios y en ese contexto subrayó que hay aspectos a considerar: ¿Qué información daremos a la salida de la pandemia para que puedan nuevamente emprender?, ¿Cuáles son sus derechos?, ¿Qué informaciones les damos en el contexto de las brechas del uso del tiempo existente, en el que los colegios, las salas cuna y los jardines infantiles están cerrados?, ¿Cómo las vamos a informar para que puedan reemprender poco a poco? “Ese es el tipo de análisis que esperaría se estuviese reactivando”, planteó la académica.