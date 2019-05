Nacional 18-05-2019

Académico advierte muerte de bosque nativo en Los Ríos debido al cambio climático

El cambio climático a nivel mundial ha despertado la alerta de autoridades, organizaciones medioambientales y el mundo académico, entre otros espacios de la sociedad.

La zona sur de Chile no está ajena a sus efectos y el biólogo de la Universidad Austral de Chile Mylthon Jiménez, realizó un análisis de esta situación en la Región de Los Ríos, principalmente en la zona lacustre.

Según consigna el Diario Austral, Jiménez sostiene que "entre el año 2016 y 2017 se rompieron todos los récords históricos de temperaturas máximas en el planeta y en Chile pasó lo mismo, tanto en la zona central como en nuestra Región".

En ese sentido destacó que "en 2015 tuvimos la sequía más importante de los últimos 50 años, entonces así como cambian las temperaturas, lo hacen también los regímenes de precipitaciones (...) el año pasado y antepasado también fuimos parte de esta mega sequía".

Lo anterior, según el académico "generó la muerte de muchos árboles en la zona de Panguipulli y Coñaripe (zona lacustre de la Región), incluso en el Jardín Botánico (de la Universidad Austral) se nos murieron algunos alerces".

Y pese a lo lapidario e irreversible de la situación, estos hechos "a veces pasan desapercibidos porque no necesariamente ocurren dentro de la ciudad. En Chile no teníamos registro de esto", sentenció Mylthon Jiménez.