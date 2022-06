Social 21-06-2022

Académico de la UCM y la Viruela del Mono: “El uso de la mascarilla ayudará a que no se propague demasiado”

- Fernando Delgado López, Virólogo, Doctor en Biología Molecular y Celular y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, se refirió a la enfermedad que cada día suma más contagios en el mundo.

Más de 30 países en el mundo han confirmado algún caso de Viruela Símica o del mono, como es mayormente conocida, desde que un ciudadano británico viajara a Nigeria, donde contrajo la enfermedad.

En Chile no se reportan casos aún, sin embargo, desde el Ministerio de Salud ya cuentan con protocolos para ello, luego de que en países como Argentina o México confirmaran al menos un caso.

El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM), Fernando Delgado López, virólogo y doctor en biología molecular y celular, explicó diversos antecedentes de la enfermedad, indicando que la mortalidad que tiene está entre el 3 y 10% entre las personas que la padecen.

“Los casos hasta hace poco se presentaban de manera esporádica en África Central y África Occidental, con dos variantes del virus de la Viruela del Mono. Dentro de las cosas que se saben es que el cuadro clínico y la manifestación es especialmente exantemáticas, que son manifestaciones cutáneas, muy similares a la de la viruela, sin embargo, la enfermedad como tal es menos grave que la viruela y tiene una mortalidad también muy inferior”, comenzó diciendo el académico de la UCM.

Y agregó: “La viruela tiene una mortalidad de aproximadamente un 30% en las personas infectadas que no habían sido inmunizadas, mientras que en el caso de este virus se estima que oscila entre un 3, hasta un 10% de mortalidad, también dependiendo de la variante genética que produce la enfermedad. El virus que se presenta en África Central es más agresivo, más contagioso y presenta un cuadro más grave que el virus de la de la Viruela del Mono que se presenta en África Occidental”, afirmó.

El Dr. Fernando Delgado explicó que las personas que contraen la enfermedad y que no son inmunodeprimidas podrían recuperarse en aproximadamente un mes.

“Presenta un cuadro que es autolimitante, después de tres o cuatro semanas ya la persona está completamente recuperándose de un cuadro febril, donde aparecen estas típicas ampollas, erupciones en la piel con distintos estados que van evolucionando desde vesículas pequeñas a más grandes a finalmente máculas y pápulas, muy similar a como se presenta en la piel la peste cristal o varicela”, explicó.

El académico dijo que existe diversos medicamentos que pueden ser efectivos, sin embargo, la vacuna del Vaccinia, utilizada contra la viruela en 1980 sigue siendo la mejor opción. “Hay una inmunidad cruzada contra la Viruela del Mono, los estudios preliminares dicen que la vacuna protegió contra la Viruela al 95% de la población y contra la del mono, los estudios mostraron una protección de alrededor del 85%”, sostuvo.

¿QUÉ HACER SI TENGO SINTOMATOLOGÍA?

El Dr. Fernando Delgado es enfático en aclarar que los síntomas se podrían confundir con la peste cristal, sin embargo, en el caso de tener fiebre y otros aspectos característicos de la enfermedad, lo más recomendable sería acudir a un centro asistencial.

“La prevalencia de la peste cristal en Chile es de 20 personas en cada 10 mil habitantes aproximadamente y en ese caso si un niño se presenta con ciertos síntomas, lo más probable es que se deba a esta enfermedad, sin embargo, si presenta fiebre, estas vesículas tan características en el rostro, brazos y manos, lo más recomendable sería ir a un centro asistencial para descartar la viruela del mono”, dijo.

“Lo recomendable es aislarse, el uso de la mascarilla ayudará mucho a que no se propague demasiado este virus, que hasta el momento, aparentemente se está propagando más entre personas que tienen contacto bien estrecho (…) pero eso todavía está en investigación de cuál es su magnitud, una persona que tiene el virus tiene que aislarse y las personas que estarán realmente en riesgo serán las que estén expuestas al paciente, por lo que deben utilizar mascarilla, guantes y tener precaución con la manipulación de los alimentos”, añadió.