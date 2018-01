Crónica 23-01-2018

Académico estudia fenómeno de frutos sin semilla en la cepa carmenere

Enrique González de la Universidad de Talca explicó cuando no hay semilla, el fruto no madura e implica una menor calidad en el vino que se produce a partir de este.

La formación del fruto sin semilla en la cepa carmenere, es un fenómeno que ha despertado el interés de los expertos. Enrique González, académico del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca (UTALCA) investiga sobre los aspectos moleculares que inciden en el desarrollo de esta fruta.

El doctor González, en su exposición realizada en el marco del proceso de jerarquización como profesor titular, resumió el trabajo en esta materia desarrollado desde 2002 en la línea de investigación de genética molecular en cultivos.

“Lo que estamos tratando de explicar en esta línea es un fenómeno que ocurre en el carmenere, que es la formación de un fruto que no tiene semilla”, dijo. Añadió que este problema específico de esta variedad es muy importante porque influye en la maduración de los frutos. “Entonces cuando no hay semilla, el fruto no madura y si no madura, no queda agradable, con buen sabor. Estos frutos son tomados, molidos y hecho vinos. Entonces si la calidad del fruto es mala, el vino también lo es”, precisó.

Sobre el mismo fenómeno, añadió que a través de las investigaciones se trata de entender cómo este ocurre. “Partimos analizando un problema de desarrollo a nivel de frutos, pero nos hemos dado cuenta se produce antes de esta etapa, en el desarrollo de la flor y por eso ahora estamos estudiando el polen”, indicó el nuevo profesor titular de la Universidad de Talca.