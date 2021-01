Crónica 20-01-2021

Académico UTalca advierte que se requiere vacunar a más de 5 mil millones de personas a nivel mundial en el corto plazo para detener el Coronavirus



El especialista en genómica de la Universidad de Talca, Christian Figueroa, aseguró que ese es un escenario muy difícil dada la capacidad de producción de inoculaciones que tienen las farmacéuticas, por lo que se requiere un esfuerzo coordinado ya que la capacidad de los laboratorios es limitada.



Científicos de diversos países se encuentran trabajando para frenar la pandemia de COVID-19 que afecta al planeta desde hace más de un año. La creación de diversas vacunas contra el Coronavirus mejoró el panorama mundial, sin embargo, podrían no ser suficientes para detener la crisis sanitaria, tal como lo reconoció este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señaló que en 2021 no se alcanzaría la inmunidad de rebaño y que tomará tiempo producir las dosis para frenar la propagación del virus.

El académico del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca y especialista en genómica, Christian Figueroa, explicó que es necesario inocular a gran parte de la población mundial para poder contener el virus. Cuántas: “Entre el 60 y el 70 por ciento de las personas. Estamos hablando de más de 5 mil 500 millones de personas que deberían ser vacunadas en el corto plazo, para que el virus empezara a decaer en frecuencia, es decir, su impacto a nivel mundial deje de ser importante”.

Sin embargo, el docente aseguró que esta es una situación compleja, ya que las empresas farmacéuticas no pueden generar una cantidad tan grande de vacunas en el periodo requerido. “La capacidad de los distintos laboratorios es limitada. En el caso de Pfizer, han estimado que pueden producir durante el 2021 algo así como 1.500 millones de dosis, que significa que 750 millones de personas pueden ser vacunadas porque se requieren dos dosis.”, detalló.

Figueroa enfatizó que el escenario ideal sería que todas las empresas del rubro pudieran producir la misma vacuna, y de esta forma poder llegar a la mayor cantidad posible de población mundial. “Seria muy interesante que se produjeran en masa aquellas vacunas que son más eficientes para esta cepa, como la de Pfizer y Moderna que tienen eficiencia del mayor al 90 por ciento y otras que tienen 70 por ciento, por lo que lo ideal sería concentrarse en aquellas vacunas más exitosas y producirlas en masa”, afirmó.

El académico destacó que dentro de los aspectos menos negativos del SARS- CoV-2, es que posee una más lenta taza de mutación que otros virus, lo que permite tener más tiempo para vacunar a la población. “Una de las buenas noticias es que, a diferencia del Sida o de la influenza, la tasa de mutación es mucho más baja, es decir, se producen menos variantes por unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso de la Influenza, se producen normalmente 5 o 6 nuevas variantes por mes, pero en el caso del Covid se produce solo una”, y agregó que esto “nos da más tiempo para la acción de las vacunas y por lo tanto de la respuesta inmune de las personas”, explicó Figueroa.

“Lo importante es que se genere la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible para evitar que se generen nuevas variantes del virus”, concluyó el especialista de la casa de estudios maulina.