Social 03-06-2021

Académico UTalca: microempresas deben perder el miedo a lo digital para sobrevivir en el mercado



Experto de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Yerko Cortés, destacó la necesidad de acelerar el ingreso de este sector a la primera línea del mundo digital.



A casi un año y medio del inicio de la pandemia de Coronavirus, las microempresas, Pymes y emprendedores han debido buscar alternativas para sobrevivir y salir adelante, en especial en aquellos lugares donde las cuarentenas han sido extensas.

En este escenario, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, Yerko Cortés, hizo un llamado a las compañías que aún no lo hacen, a incorporarse al mundo digital. “Las empresas han debido adaptarse a la digitalización, hoy ese es el punto vital, transformarse en activos en ese mundo. Eso significa poder vender digitalmente, tener contenidos en este espacio, y si aún no lo hace, acelerar la generación de ellos. Si no se adaptan pueden desaparecer del mercado”, señaló el docente.

Lo primero, indicó el académico, es perderle el miedo a lo digital y considerar que esto no significa aumentar los costos. “Existen un sinnúmero de opciones gratuitas para una etapa inicial. Si uno piensa en expandirse y crecer ahí quizás tenga que invertir, pero tampoco estamos hablando de una alta inversión. Hay que aprovechar las herramientas disponibles en la web”, precisó.

Un punto clave es poner más creatividad en el mundo digital. Aprender, investigar y preguntar serían las claves para esto, de acuerdo a Cortés. “En nuestro país tenemos herramientas para avanzar, hay muchos cursos gratuitos y tutoriales que son accesibles, no es tan difícil. Hay cosas que se pueden hacer de forma gratuita como planes de marketing, crear una presentación, una buena página web, un Ebook o un blog corporativo, y por supuesto contar con redes sociales adecuadas según el emprendimiento o empresa”, explicó.

De acuerdo al experto, esto hará que una compañía pueda ser visible en este mundo, estar en la primera línea digital.



Apoyo



Cortés expresó que para lograr tal objetivo es vital contar con el apoyo del Estado y así disminuir la brecha digital, en especial a las empresas constituidas por personas que no son nativos digitales. “A las personas mayores les ha costado mucho más. Creo que deberían existir más programas de apoyo para insertarlas en el mundo digital”, planteó y agregó que hoy existe una dicotomía, ya que “hay muchas oportunidades, pero las pymes se preguntan cómo poder tomarlas”, puntualizó.

Junto con esto se deben focalizar los recursos en algunos sectores que han sufrido un mayor detrimento en sus ventas, como son el comercio y el turismo. “Esos sectores necesitan medidas de apoyo más expansivas, que sean simples de entregar, sin mucha letra chica, y entregando flexibilidad para el pago de esos recursos”, argumentó el académico.

Por último, el docente de la UTalca manifestó que es vital que los distintos actores de la sociedad se sumen al apoyo de las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores. “En las comunas se deben buscar alternativas de apoyo, como colaborar con espacios, a lo mejor al aire libre, para quienes quieran promover sus productos o servicios, siempre considerando las medidas sanitarias y de autocuidado necesarias para evitar los contagios”, sostuvo.