Crónica 22-11-2019

Académicos de la UTalca debatieron sobre el actual sistema de pensiones y la seguridad social

Las profesoras de la Facultad de Economía y Negocios Tama Tigero y Andrea Bentancor junto al docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Iván Obando, analizaron la realidad del país en el contexto de las movilizaciones.



Una nueva jornada de “Diálogo Universitario” realizó la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, una actividad que se realiza todos los miércoles en el marco del rol que tienen las universidades públicas a propósito de la grave crisis social y política que vive el país hace un mes. Esta vez, el tema central fue el sistema de pensiones en Chile, y específicamente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



El decano Rodrigo Herrera reparó al respecto que “el nivel de pensiones que recibe la mayoría de los chilenos no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, no se trata solo de un problema de expectativas sino también un tema de sobrevivencia”.



A juicio de Herrera, abordar esta problemática es una urgencia social y humanitaria y, por la misma razón, dijo, “no parece inteligente culpar solamente a los trabajadores y trabajadoras porque no cotizaron lo suficiente o porque viven más años de lo esperado, o responsabilizar a las condiciones externas de una economía mundial que ya no permite obtener las tasas de retorno como se habían planificado en la década de los 80 y 90”.



Por su parte, Andrea Bentancor, docente de la FEN, se enfocó en la perspectiva de género a razón de la discusión que hay sobre el actual modelo de pensiones chileno: “El sistema en sí mismo es deficiente en dos dimensiones, cobertura y suficiencia. Es decir, hay bajas pensiones y pocas mujeres cubiertas”.



“Las mujeres al tener mal acceso al mercado del trabajo tienen mal acceso al sistema de pensiones contributivo, es decir, a la pensión que se accede a través de los ahorros. Tienen problemas al ahorrar, ya sea por interrupciones, lagunas, períodos de maternidad o por brecha salarial durante su trayectoria laboral”, acotó.



En cuanto a las razones de la brecha salarial, Bentancor explicó que “las mujeres tienden a trabajar en sectores que tienen bajas remuneraciones como por ejemplo el comercio, el cuidado de personas enfermas, la educación. Mientras los hombres trabajan en minería y finanzas. Esa segregación hace de por sí que los salarios sean diferentes en promedio entre hombres y mujeres”.



En tanto, Tama Tigero, también académica de la Facultad de Economía y Negocios, preguntó: "¿Cuánto nos han cobrado por los servicios de administración de los fondos de pensiones? Tal vez por ahí va el asunto, aunque ese no es el principal problema”, advirtió.



“Si tú incorporas las utilidades de las AFP en los fondos de los potenciales jubilados, la pensión no cambia significativamente. El problema de fondo es la baja densidad de cotización de nuestros trabajadores. Un hombre que trabaja 40 años sólo cotiza en promedio 18 años. Tenemos muchas fallas en nuestro mercado laboral, bajos sueldos que se traducen en bajas pensiones”, prosiguió.



El coloquio además contó con la participación de Iván Obando, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien trató el tema de la seguridad social. “La Constitución actual asegura el derecho a la Seguridad Social pero no dice en qué consiste y en qué se inspira”, indicó.



En ese sentido, recordó que el país posee un valioso precedente al cual “podemos echar mano” a la hora de hacer perfecciones constitucionales al sistema de pensiones. “Chile tiene una tradición de la cual extraer ciertos principios y ciertas bases. La reforma constitucional del año 1970, el famoso Estatuto de Garantías Constitucionales, aseguró por primera vez en Chile el derecho a la Seguridad Social con nombre y apellido, tomando como base la experiencia de la Constitución italiana de 1947 y la Constitución alemana de 1919”, precisó Obando.



“El sistema de Seguridad Social debe ser universal e independiente de los esfuerzos individuales que cada cual haga para mejorar su pensión”, concluyó.