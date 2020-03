Crónica 27-03-2020

Académicos de la UTalca: hacer ejercicio durante la cuarentena ayuda a liberar el estrés

A raíz del aumento de casos confirmados por contagio de Coronavirus –Covid 19- miles de personas están realizando cuarentena preventiva para evitar que la enfermedad se siga propagando y por ello se encuentran en sus casas realizando la modalidad de teletrabajo y no están saliendo de sus hogares.



En este contexto, académicos de la Universidad de Talca recomiendan hacer una rutina de ejercicios para liberar el estrés y evitar un alza de peso ante el mayor sedentarismo. El coordinador de Deporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Víctor Campos, aseguró que esto no es una escusa para no ejercitarse. “La duración de la rutina de ejercicios de una persona sedentaria, entendiendo que sedentarios son todos los que realizan actividad física menos de cinco veces a la semana, deberá durar entre 20 y 30 minutos en un principio”, explicó el académico.



Entendiendo esto, dijo, todas las personas pueden hacer una rutina de ejercicios en la casa, la cual debe tener una movilidad para preparar las articulaciones para el ejercicio que va a venir dentro del entrenamiento; hacer un calentamiento, para después elongar los músculos y tendones; luego viene la parte principal, que es el ejercicio en sí, que este puede ser de una característica aeróbica o de un trabajo de fuerza; y una parte final, que es la vuelta a la calma o la baja de la intensidad.