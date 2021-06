Social 03-06-2021

Académicos destacan la importancia de la enseñanza-aprendizaje según los nuevos escenarios educativos





Estas y otras temáticas serán abordadas por los siete expertos que se presentarán este jueves 3 y viernes 4 de junio en el seminario internacional de Formación Inicial Docente, actividad organizada por la Universidad Católica del Maule.

Durante este tiempo de pandemia del Coronavirus, la educación se ha visto afectada por diversas razones, no obstante, seguir adquiriendo conocimientos pedagógicos y aplicarlos de acuerdo al contexto es fundamental.

“Todos los profesores de las escuelas y universidades han tenido que aprender a enseñar de nuevas maneras. Debemos entender cómo estos cambios han afectado al aprendizaje de los alumnos”, aseguró Tom Russell, doctor en filosofía y académico en la Universidad de Queen´s en Canadá.

Al respecto, una comprensión del escenario social y educacional es relevante, además, buscar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje.

“En estos tiempos donde no tenemos repertorios previos sobre cómo abordar este desafío se hace fundamental contar con espacios de intercambio de prácticas y propuestas que nos permitan comprender que estos nuevos escenarios llegaron para quedarse”, aseguró Rodrigo Fuentealba, doctor en Ciencias de la Educación y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile.

En este sentido, la Formación Inicial Docente (FID) es fundamental. Así lo aseguró Russell, al decir que “La FID es más importante que nunca. Los futuros profesores deben ser guiados para aprender cómo y cuándo adaptar su enseñanza a las nuevas condiciones”.

Asimismo, Fuentealba, agregó que “Hay preguntarse entonces no solo qué es lo que requiere un futuro profesor como repertorio básico para promover aprendizajes de calidad en los estudiantes, sino también, de qué manera los actores involucrados en dicho proceso formativo deberán relacionarse”, afirmó.

Cabe mencionar que estas y otras temáticas serán abordadas en el seminario internacional que se llevará a cabo este jueves 3 y viernes 4 de junio con la finalidad de contribuir en conocimientos y experiencias a la comunidad escolar.







SEMINARIO

“Innovación y mejoras de la formación práctica en la Formación Inicial Docente: Desafíos, tensiones y proyecciones”, lleva por nombre el seminario internacional que se realizará este 03 y 04 de junio a través de la plataforma Zoom. Desde las 9:00 de la mañana y hasta las 13:00 horas.

La actividad académica es organizada por el Proyecto de Formación Inicial Docente (FID) de la Universidad Católica del Maule.