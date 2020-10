Crónica 23-10-2020

Académicos UTalca explican qué se vota en el plebiscito del próximo domingo

- Expertos de la casa de estudios maulina explicaron que la Constitución es un documento que resuelve la relación entre las necesidades individuales, pero también lo que la comunidad quiere y desea en términos de bienestar.





El próximo domingo 25 de octubre, los chilenos y chilenas deberán definir en un Plebiscito Nacional si desean o no una nueva Carta Fundamental, es decir un nuevo pacto social y político que rija el futuro de nuestro país. Asimismo, se consultará, en caso de triunfar la opción “apruebo”, qué tipo de organismo redactaría la nueva Constitución.

La académica del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH), María Ignacia Sandoval, indicó que este plebiscito de entrada supone la formulación de dos preguntas: la primera dice relación con que si queremos una nueva Constitución, es decir las opciones “apruebo” o “rechazo”. “El apruebo significa que, efectivamente queremos una nueva Carta Fundamental, y de ganar esta opción, se continuará con el proceso constituyente. En el caso de ganar el rechazo estaríamos manifestando nuestra voluntad de que no queremos una nueva Constitución. En el caso de ganar esta última opción se mantendrá vigente la actual Carta Fundamental”, precisó.

En tanto, el director de la Escuela Ciencia Política y Administración Pública, Fernando Soto, detalló que en el plebiscito se nos entregarán dos opciones de órganos redactores de la nueva Constitución, en caso del triunfo de la opción “apruebo”. Agregó que se trata de dos alternativas: por un lado la Convención Constitucional, compuesta por 155 miembros, los cuales en su totalidad son elegidos democráticamente; y, por otro lado, la Convención Mixta Constitucional, integrada por 172 miembros, 86 de los cuales serían parlamentarios en ejercicio y los 86 restantes ciudadanos elegidos democráticamente para dichos efectos.

“Los miembros de estos órganos colegiados se denominarán convencionales y dispondrán de un plazo de nueve meses para redactar la nueva Constitución, tiempo que será prorrogable durante tres meses más para cumplir tan importante misión”, resaltó Soto.



HITO RELEVANTE

Tal como plantea el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca, Paulo Hidalgo, el Plebiscito Nacional del 25 de octubre es un hecho muy relevante debido a la importancia de la Constitución. Agregó que desde la Revolución Francesa y el nacimiento del mundo moderno, en el que se declara la igualdad política y ciudadana, se contempla “la existencia de un documento que fija los parámetros de funcionamiento, en donde se resuelve la relación entre las necesidades individuales pero también lo que la comunidad quiere y desea en términos de bienestar. Esa problemática es definida por una Carta Fundamental, de ahí su importancia vital”, resaltó.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rodrigo Palomo, por su parte, recordó al respecto que los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional celebraron un reciente acuerdo, mediante el cual se comprometieron a dar inicio a un proceso constituyente. Agregó que el primer hito de este acuerdo será el 25 de octubre próximo, día en el que se llevará a cabo el plebiscito ciudadano en el que se consultará sobre la procedencia de una nueva Carta Fundamental y que órgano sería -eventualmente- el responsable de su redacción.

Así, explicó Palomo, en caso de ganar la opción por el apruebo “por primera vez en la historia de Chile una Constitución sería creada por un órgano constituyente que contemple la participación ciudadana directa. Es la oportunidad y la instancia para dialogar y crear las reglas fundamentales que regirán el provenir de nuestra Patria”.

¿QUIÉNES VOTAN?



Hay que resaltar que podrán participar del próximo plebiscito las ciudadanas y ciudadanos chilenos, que hayan cumplido 18 años y más, y que no se encuentren condenados a penas aflictivas, es decir penas superiores a tres años de presidio. También lo podrán hacer las personas extranjeras avecindadas por más de cinco años en Chile, los que deberán cumplir los mismos requisitos antes descritos. “Los ciudadanas y ciudadanos chilenos que se encuentren en el extranjero podrán participar también, siempre y cuando hayan solicitado su cambio de domicilio o registro de inscripción en el Registro Electoral. El voto es personal, secreto, igualitario y voluntario”, concluyó Edison Calahorrano, investigador Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la UTalca.